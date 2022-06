NASA start laatste assemblagefase van sonde die Jupiter-ijsmaan gaat onderzoeken

Het centrale cilindergedeelte van de Europa Clipper-sonde is gearriveerd in NASA's Jet Propulsion Laboratory. Dat betekent dat de in maart begonnen assemblageperiode een laatste fase in gaat. Daarna zal de sonde getest worden om in oktober 2024 omhoog te gaan.

NASA schrijft dat de komende twee jaar besteed zullen worden om de handmatige assemblage en het testen te voltooien om er zeker van te zijn dat het ruimtevaartuig de reis naar Jupiters ijsmaan Europa aankan. De laatste fase van de assemblage is inmiddels aangebroken nu het 3 meter lange en 1,5 meter brede centrale cilinderlichaam van de sonde is gearriveerd. Hier zijn onder meer alle elektronica, radio's, kabels en het aandrijvingssysteem in geïntegreerd. Ook de zonnepanelen worden aan dit gedeelte bevestigd, al zullen ze tijdens de lancering nog niet worden uitgevouwen. Tegen het einde van dit jaar moet de meeste vluchthardware zijn voltooid en het restant van de wetenschappelijke instrumenten compleet zijn.

Ingenieurs van JPL inspecteren het centrale lichaam van Europa Clipper, nadat het is geleverd door het Johns Hopkins Applied Physics Laboratory.

Europa Clipper moet in oktober 2024 met een Falcon Heavy van SpaceX worden gelanceerd en in april 2030 bij de maan arriveren. Door middel van een elliptische baan om Jupiter zal de sonde bijna vijftig keer langs Europa scheren om onderzoek te doen naar de oceaan van deze maan. Die oceaan heeft twee keer het volume van alle aardse oceanen bij elkaar opgeteld. Met negen verschillende wetenschappelijke instrumenten moet de sonde metingen uitvoeren van deze interne oceaan onder het ijsoppervlak, maar ook de oppervlaktesamenstelling in kaart brengen en kijken of er waterpluimen uit de ijskorst omhoog komen. Ook zullen de dikte van de ijskorst en het zwaartekrachtveld van de maan worden gemeten. De interesse in de oceaan komt doordat het de capaciteit heeft om leven mogelijk te maken. De missie is niet eenvoudig, mede door de intense straling afkomstig van Jupiter.