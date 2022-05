Scifi-kattengame Stray verschijnt begin 2022 voor pc, PS4 en PS5

Uitgever Annapurna Interactive heeft de eerste gameplaybeelden van scifi-kattengame Stray getoond. Ook is bekendgemaakt dat het spel begin 2022 verschijnt. Eerder was dat nog eind dit jaar. Spelers nemen in het spel de rol aan van een kat.

De gameplayvideo toont hoe de kat de spelwereld verkent, puzzels moet oplossen en het opneemt tegen vijanden. Swann Martin-Raget, gameproducent bij BlueTwelve Studio, geeft daar tekst en uitleg bij. De kat krijgt in het spel hulp van een drone, B-12, die in een rugzakje plaatsneemt.

Stray speelt zich af in een fallen city, ofwel een verlaten stad, die is geïnspireerd op Kowloon Walled City. Dat was een zeer dichtbevolkt gebied in Hong Kong. Hoewel er geen mensen aanwezig zijn in de stad, is deze wel bevolkt met mensachtige robots en andere futuristische wezens.

Stray verschijnt begin 2022 voor pc, de PlayStation 4 en 5. Vorig jaar in juni werd het spel voor het eerst getoond door Sony en toen werd nog gesproken over een release eind 2021. Ontwikkelaar BlueTwelve Studio is in 2016 opgericht om het spel te maken. De Franse studio gebruikt daarvoor Unreal Engine 4. De pc-versie komt naar Steam.