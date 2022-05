Wolfire Games klaagt Valve aan wegens beleid omzetdeling en prijzen Steam

Wolfire Games, spellenmaker en de originele oprichter van Humble Bundle, wil Valve voor de rechter slepen vanwege zijn monopoliepositie op de gamingmarkt. Hun beleid wat betreft omzetdeling, keys voor andere winkels en verkoopprijzen zou innovatie op de gamingmarkt belemmeren.

Wolfire Games argumenteert in de aanklacht dat de dertig procent aan omzet die Valve in zijn zak steekt, 'buitengewoon veel' is. Dat zou leiden tot 'hogere prijzen en minder innovatie voor iedereen behalve Valve'. Wolfire claimt dat Valve 75 procent van de pc-gamingmarkt in handen heeft en hun aandeel van alle omzetten zes miljard dollar bedraagt, een bedrag dat de studio omschrijft als 'astronomisch veel winst'.

Valve geeft op aanvraag ook Steam-keys af aan gamemakers om te koop aan te bieden op andere platformen, zoals Green Man Gaming of de Humble Store. Op die platformen zou de omzetverdeling gunstiger kunnen zijn voor de gamemakers. Daarbij stelt Valve echter als voorwaarde dat de prijzen voor die keys niet lager mogen liggen dan op Steam zelf, wat concurrentie in de kiem zou smoren. Met een prijs die even hoog of hoger is dan op Steam, valt niet effectief te concurreren. Mocht Valve vinden dat er 'te veel' keys via een derde partij verkocht worden, kan Valve die kraan overigens ook op ieder moment dichtdraaien.

Valve verleent zichzelf ook een vetorecht op de prijzen in zijn winkel. Mocht een gameuitgever zijn spellen in een andere winkel, bijvoorbeeld de Epic Games Store, goedkoper aanbieden dan op Steam, dan kan Valve een veto uitspreken en de prijs op Steam verlagen.

Momenteel is volgens de aanklager de enige oplossing voor Valves houdgreep op de markt om niet met ze in zee te gaan. Dat is echter ook geen vruchtbare strategie, want volgens de studio hebben andere partijen nooit een significant deel van Valves marktaandeel weten te veroveren, mede dankzij Valves enorme userbase. Prominente voorbeelden daarvan die aangehaald worden, zijn Electronic Arts, Microsoft, Amazon en Epic Games. "Het niet slagen van deze financieel vermogende bedrijven toont aan dat Valves greep op de pc-gamingmarkt bijna onmogelijk te overkomen is".

Wolfire Games wil niet alleen compensatie voor de schade die het zelf geleden heeft onder het systeem van Valve, maar wil middels een gerechtelijk bevel ook dat de genoemde Steam-voorwaarden voor alle gamemakers en -uitgevers geschrapt worden.

Eenzelfde soort zaak werd in januari aangespannen door vijf gebruikers en Epic Games heeft een soortgelijke zaak tegen Apple lopen. Microsoft verlaagde zijn aandeel van game-omzet in de Microsoft Store enkele dagen geleden nog naar 12 procent.