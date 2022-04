Google waarschuwt Amerikaanse gebruikers voor snel veranderende zoekresultaten

Google zal bij de Amerikaanse versie van Search een melding plaatsen bij de zoekresultaten van nieuwe en snel veranderende onderwerpen. De melding moet duidelijk maken dat de zoekresultaten onderhevig zijn aan verandering en dat nieuwe informatie wordt verwacht.

Op zo'n melding zal te lezen zijn dat de opgevraagde zoekresultaten snel wijzigen en dat, in het geval van een nieuw onderwerp, het even kan duren voordat resultaten van betrouwbare bronnen in de zoekresultaten worden opgenomen.

Google zal de melding plaatsen bij de zoekresultaten van ‘pas binnengelopen nieuwsfeiten en recent opkomende verhalen’. Dat stelt de zoekgigant op zijn blogpagina. "Soms is betrouwbare informatie gewoonweg nog niet online geplaatst", klinkt het. "Daarom trainden we onze systemen om snel veranderende onderwerpen te detecteren waarvan er ook nog niet genoeg bronnen beschikbaar zijn."

Voorlopig zijn de meldingen enkel te zien in de Engelstalige versie van Google search. De zoekgigant zegt dat het deze functie over enkele maanden ook in andere regio’s van de wereld zal uitrollen.