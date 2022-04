G-Data: Microsoft signeerde driver met rootkit - update

Microsoft heeft een driver gesigneerd die een rootkit bleek te bevatten en verkeer naar een Chinees ip-adres doorstuurde. Dat meldt het Duitse bedrijf G-Data. Microsoft heeft de driver intussen als malware bestempeld in Windows Defender en is een onderzoek gestart.

Volgens malware-analist Karsten Hahn leidt de network filter rootkit-driver verkeer om naar een Chinees ip-adres. Een whois-query leerde dat dit adres toebehoort aan een Chinees bedrijf dat volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie in verband kan worden gebracht met de Chinese Communistische Partij.

"De hoofdfunctionaliteit van de rootkit-driver is het omleiden van verkeer. Maar de driver kan zichzelf ook updaten", klinkt het bij Hahn. "We hebben dit probleem gemeld bij Microsoft die prompt de driver als malware heeft bestempeld in Windows Defender en een intern onderzoek is gestart naar hoe dit is kunnen gebeuren."

Update, dinsdag 12.35: Microsoft heeft het probleem erkend en meer details verstrekt.