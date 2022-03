Blizzard Entertainment voorziet Overwatch van crossplay op alle platforms

Ontwikkelaar Blizzard Entertainment voorziet Overwatch van cross-platform multiplayer. Die functie zou werken op alle platforms. De game krijgt daarmee ondersteuning voor multiplayer tussen de pc, Nintendo Switch en PlayStation- en Xbox-consoles.

Volgens Blizzard komt de functie 'binnenkort' beschikbaar als bèta. Hiermee kunnen spelers op verschillende platforms de game met elkaar spelen. Overwatch is bijvoorbeeld beschikbaar voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en de pc. De game is ook backwards compatible met de PlayStation 5 en Xbox Series X- en S-consoles. Ook die platforms krijgen crossplay, meldt de ontwikkelaar. De functie zou werken met bijna alle gamemodi, met uitzondering van competitive; in die ranked-modus komen er aparte pools voor pc- en consolespelers.

De vernieuwde Battle.net-client zou de basis vormen voor crossplay, meldt de ontwikkelaar. Gamers die het spel op consoles spelen, zouden daarom eerst een Battle.net-account moeten aanmaken en hun Nintendo-, PlayStation- of Xbox-accounts met dat platform verbinden. Het is nog niet bekend wanneer Blizzard de crossplay-bèta uitbrengt. Ook is het nog onbekend wanneer de uiteindelijke versie verschijnt.

Blizzard maakte op woensdag ook bekend dat Battle.net een update krijgt, waarmee het platform onder andere een wereldwijde vriendenlijst krijgt. Daarmee kunnen gebruikers uit verschillende regio's elkaar toevoegen en vervolgens zien welke spellen hun vrienden uit andere regio's spelen en met ze chatten. Voorheen kon dit ook al, maar gebruikers moesten daarvoor eerst van regio wisselen binnen Battle.net. Deze update komt beschikbaar voor alle regio's, met uitzondering van China.

Het lijkt er niet op dat gebruikers uit verschillende regio's ook games met elkaar kunnen spelen, hoewel Blizzard wel schrijft dat de wereldwijde vriendenlijst slechts 'de eerste stap' is: "Het wegnemen van deze barrières was een belangrijke technische taak. Nu we dat gedaan hebben, kijken we uit naar een toekomst waarin alle Battle.net-spelers met elkaar kunnen communiceren en gamen, waar ze ook zijn."