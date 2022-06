Nu de prijzen van videokaarten langzaam beginnen te dalen, wordt het voor steeds meer gamers interessant en relevant om te kijken naar een upgrade. Hoewel de luxere modellen op basis van high-end chips op het moment van schrijven al gauw meer dan 1000 euro kosten, is de trend van dalende prijzen over het hele spectrum te zien. In het lagere segment hebben we kortgeleden nog de Radeon RX 6500 XT en GeForce RTX 3050 mogen verwelkomen. Van die laatste videokaart bekijken we in deze review vier modellen.

Nvidia zet de GeForce RTX 3050 op de markt als een betaalbare instapvideokaart met raytracing voor 1080p-gaming. De kaart is gebaseerd op de GA106-gpu, die ook voor de RTX 3060 wordt gebruikt. Op de RTX 3050 zijn van deze chip 2560 rekenkernen ingeschakeld, gekoppeld aan een 128bit-geheugenbus met 8GB vram. Deze specificaties zijn stuk voor stuk twee derde van wat op de RTX 3060 is geactiveerd.

De keuze voor flink teruggeschroefde specificaties met de GA106-gpu op de RTX 3050 stelt Nvidia in staat om de minder geslaagde chips die van de band rollen, toch te gebruiken. Hierdoor kan ook de GA107-gpu, een kleinere chip waarover de nodige tijd geruchten rondgaan, gebruikt worden voor een RTX 3050. Deze gpu telt precies 2560 rekenkernen en zal naar verwachting in ieder geval voor oem-versies van de RTX 3050 gebruikt worden, met daarop 4GB in plaats van 8GB videogeheugen. De add-in board-versies die we in deze review bespreken, zijn allemaal gebaseerd op de GA106-gpu en voorzien van 8GB vram. Deze configuratie zul je ook terugvinden op elke RTX 3050 die je nu los in de winkels kunt kopen.