Overwatch League wordt uitgebreid met eerste Europese team

Blizzard Entertainment heeft bekendgemaakt dat de Overwatch League twee nieuwe teams krijgt: één uit Londen en één uit Los Angeles. Hiermee komt het totaal aantal teams op negen. Het team uit Londen is het eerste Europese team dat gaat deelnemen aan de competitie.

In een persbericht vertelt de ontwikkelaar dat het team van Londen is gekocht door Jack Etienne, de directeur van e-sportsorganisatie Cloud9. Het nieuwe team in Los Angeles is in handen van Stan en Josh Kroenke. De vader en zoon zijn onder meer aandeelhouders in verschillende Amerikaanse sportteams en de Engelse voetbalclub Arsenal. Het Londense Overwatch-team is het eerste dat Blizzard voor Europa aankondigt.

Met de Overwatch League gaat Blizzard vaste reglementen voor de teams invoeren. Zo krijgen spelers een contract van minimaal één jaar en kunnen ze een jaarsalaris verwachten van minstens vijftigduizend dollar, omgerekend zo'n 43.000 euro. Verder moeten de teams pensioenen voor de spelers opbouwen en hen voorzien van een ziektekostenverzekering.

Blizzard maakte in juli de eerste teams bekend die gaan deelnemen aan de e-sportscompetitie van Overwatch. Het opvallendste verschil tussen de nog te starten Overwatch League en andere grote e-sportscompetities, is de opbouw waarbij een team gekoppeld wordt aan een stad, zoals dat in grote Amerikaanse sporten ook gebruikelijk is.

De Overwatch League bevat nu negen teams, waaronder één uit Zuid-Korea en één uit China. Het eerste seizoen moet later dit jaar van start gaan. De inschrijfperiode loopt op 30 oktober af.