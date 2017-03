Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 3 maart 2017 11:03, 12 reacties • Feedback

Blizzard voegt een nieuw personage aan Overwatch toe in de vorm van Orisa. De vrouwelijke robot in de Tank-klasse is het derde personage dat naar Overwatch komt, na Ana van vorig jaar zomer en Sombra die in de herfst van 2016 verscheen.

Orisa is uit te proberen via de Public Test Region-server van Overwatch en komt op een later moment breder beschikbaar. De gameplay van de robot is volgens Blizzard gebaseerd op bescherming en haar wapen is de Fusion Driver. Dit kanon zorgt voor continue schade, maar heeft ook tot gevolg dat Orisa trager is. Daarnaast heeft ze de Halt-eigenschap, om tegenstanders te vertragen en vervolgens naar een explosie toe te trekken.

Verder heeft de robot een Fortify-verdediging waarmee ze tijdelijk minder schade oploopt en kan ze een stationaire Protective Barrier opwerpen. Orisa is de zesde tank in de Overwatch-line-up. Vorige week begon Blizzard met het plaatsen van teasers voor de robot. Spelers maakten kennis met de elfjarige technicus Efi Oladele, die haar eigen robot opbouwde met de brokstukken van een OR15-defensierobot die bij een aanval op het Numbani-vliegveld vernietigd werd.