Voor EA Sports staat 2017 in het teken van een nieuw begin én van doorpakken. Vorig jaar werd immers groots uitgepakt met de Frostbite-engine, die FIFA moest voorzien van nieuwe features en nieuw elan. Dat lukte slechts ten dele, want de game was zeker niet perfect. Een jaar verder moet het ontwikkelteam meer ervaring hebben met de engine, en dat zou voor de PlayStation 4, Xbox One en pc een betere game op moeten leveren. Die versie van FIFA 18 heeft echter een 'klein broertje'. De voetbalgameserie maakt namelijk ook zijn debuut op de Nintendo Switch. Eerder werd al bekend dat deze versie zal afwijken van de versie voor andere platformen. De grote vraag was alleen: op wat voor manier?

Onderlinge verschillen sluiten natuurlijk niet uit dat er ook overeenkomsten zijn. Een aantal pijlers die horen bij de FIFA-serie zijn dan ook in beide versies terug te vinden, zoals FIFA's populairste spelmodus, Ultimate Team. Dat is opvallender dan het wellicht lijkt, want het is de eerste keer dat Ultimate Team speelbaar is op een Nintendo-console. EA heeft al bevestigd dat Ultimate Team op de Switch hetzelfde zal werken als op de andere platformen, al zullen niet alle features aanwezig zijn. EA's uitleg daarvoor: Ultimate Team is op de andere platformen stap voor stap opgebouwd, en de Switch-versie gaat dat proces nu in. Features die bekend zijn van de andere platformen, zoals FUT Champions, zullen om die reden op de Switch ontbreken.

Wel aanwezig op Nintendo's console: Icons. Dat is een nieuwe naam voor de klassieke spelers die voorheen in de Xbox-versies van FIFA door het leven gingen als Legends. Die klassieke spelers zijn dit keer ook aanwezig op de PlayStation 4, en op de Nintendo Switch. De eerste Icon die bekend werd gemaakt is Ronaldo. Nee, niet de superster van Real Madrid, maar de Braziliaan die vroeger onder andere voor PSV en FC Barcelona speelde. Ook Pelé, Maradona, Henry en keeper Lev Yashin zijn bevestigd als Icons voor FIFA 18.

Toch is er ook voor Cristiano Ronaldo een hoofdrol weggelegd in FIFA 18. De Portugees staat op de cover van de game en is tot in het kleinste detail nagemaakt in het spel, inclusief al zijn bewegingen en gewoontes. Daarmee lost hij Ronaldo Messi af, die tot en met vorig jaar altijd nog wel ergens in FIFA was te vinden. Sterker nog: in de speelbare demo die we op de E3 konden uitproberen, was FC Barcelona helemaal niet opgenomen. Dat kan toeval zijn, maar het zou ook zomaar kunnen dat dit het nieuwste hoofdstuk is in de licentie-oorlog tussen Konami en EA Sports. Konami riep al eens op de E3 dat het de exclusieve rechten op FC Barcelona had bemachtigd. Dat leek ons sterk, maar zou het dan toch zo kunnen zijn dat de Los Culés ontbreken in FIFA 18? Laten we het niet hopen.