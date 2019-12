AMD Radeon-software ondersteunt streamen games via internetverbinding

AMD heeft een functie toegevoegd aan zijn Radeon-software, waarmee gebruikers games via elke internetverbinding vanaf hun mobiele apparaat kunnen gamen op hun pc thuis. Tot nu toe was het streamen beperkt tot het eigen wifi-netwerk.

De update voor AMD Link zit in de Adrenalin 2020-update die woensdag is uitgekomen, meldt het bedrijf. Voor het streamen van games is wel een app nodig voor iOS of Android. Die apps komen binnen twee weken uit, zo belooft het bedrijf. Streamen van games kon al wel op het eigen wifi-netwerk, maar niet daarbuiten. De Adrenalin 2020-software kwam woensdag uit voor de grafische kaarten van hardwaremaker.

Zoals eerder al bleek uit te vroeg online gezette pagina's bevat Adrenalin 2020 ook Radeon Boost, een techniek om de resolutie dynamisch aan te passen tijdens het spelen van een game. Dat moet de prestaties van de hardware in games verbeteren zonder dat gebruikers daar veel van merken.

Radeon Boost is niet de enige nieuwe functie die Adrenalin 2020 toevoegt. De software ondersteunt oo integer scaling. Dat is een methode die games met een lage resolutie of pixelart verbetert. Daarnaast zijn er updates voor Image Sharpening en Anti-Lag.