Forza Horizon 4 krijgt battle-royalemodus voor 72 spelers

Forza Horizon 4 krijgt donderdag een nieuwe spelmodus genaamd The Eliminator. Daarin moeten 72 spelers met hun auto's binnen een steeds kleiner wordende cirkel zien te blijven. De nieuwe spelmodus komt zowel naar de Xbox- als de pc-versie van de racegame.

The Eliminator wordt met een gratis update toegevoegd aan Forza Horizon 4. Alle spelers beginnen met dezelfde auto; een Mini Cooper uit 1965. Tijdens de ronde kunnen spelers via Car Drops snellere auto's verkrijgen, om zo tegenstanders voor te blijven.

Ook is het mogelijk om tijdens een potje de auto van een tegenstander te verkrijgen in een individuele head-to-head race. De verliezer daarvan kan niet meer verder en de winnaar kan de auto van de verliezer overnemen, of zijn eigen auto upgraden.

Tegen het einde van een potje moeten alle spelers die nog binnen de cirkel zijn een poging wagen om als eerste de finish over te komen. De uiteindelijke winnaar wordt op die manier bepaald. The Eliminator speelt zich af in de open spelwereld van Forza Horizon 4 en is vanaf donderdag beschikbaar.