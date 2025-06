Star Wars Outlaws is de nieuwste toevoeging aan de Star Wars-franchise. Het spel kwam kortgeleden uit voor de Sony PlayStation 5, Microsoft Xbox Series S en X, en pc. Van dat laatste platform bekijken we in dit artikel de gameprestaties op verschillende configuraties. De game is ontwikkeld door Massive Entertainment en uitgegeven door Ubisoft. De uitgever is voor Outlaws een samenwerking aangegaan met Intel en Nvidia, wat bij de introanimaties terug te zien is. Als gevolg van deze samenwerking zijn voor de 14e generatie Core-processors en voor GeForce RTX-videokaarten extra optimalisaties toegevoegd aan het spel.

Star Wars Outlaws draait op de Snowdrop-engine, die onder andere gebruikt is in Avatar: Frontiers of Pandora en in The Division 2. Outlaws maakt op de pc standaard gebruik van raytracing, ongeacht welke grafische preset wordt gebruikt. Dit kan dus niet worden uitgeschakeld. Naast de 'normale' raytracing kan in Star Wars Outlaws ook RTX Dynamic Illumination, wat van Nvidia afkomstig is, worden ingeschakeld. Ook is er ondersteuning voor de upscalingtechnieken van Nvidia, AMD en Intel, namelijk DLSS, FSR en XeSS.

Systeemeisen

Om Star Wars Outlaws op de pc te kunnen spelen, is volgens de ontwikkelaars niet alleen een redelijke videokaart nodig, maar ook een adequate processor. Vooral bij de minimumspecificaties valt op dat er al een i7-8700K en Ryzen 5 3600 worden genoemd. Voor de opvolgende klassificaties loopt dit verder op, waarbij Intel-processors genoemd worden die doorgaans iets langzamer zijn in games dan de genoemde AMD-modellen. Mogelijk speelt Ubisofts samenwerking met Intel hierin een rol.

Verder valt op dat bij alle genoemde presets standaard upscaling actief is. Er worden geen systeemeisen genoemd om het spel zonder upscaling te spelen, terwijl dit in de grafische settings wel uitgezet kan worden. Verder is het noemenswaardig dat de ontwikkelaar bij het werkgeheugen specificeert dat het om ram in een dualchannelmodus gaat, wat doet vermoeden dat de geheugenbandbreedte een belangrijke rol speelt in de gameprestaties van Outlaws.