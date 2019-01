Tesla en Griekenland willen eilanden voorzien van microgrids voor groene stroom

Tesla en de Griekse regering zijn met elkaar in gesprek om te kijken in hoeverre bepaalde Griekse eilanden kunnen worden voorzien van autonome, lokale elektriciteitsnetwerken, die geschikt zijn voor hernieuwbare stroom afkomstig van windmolens, zonnepanelen en accu's.

De Griekse website Capital meldt dat de Griekse minister voor Milieu en energie een ontmoeting met Tesla-medewerkers heeft gehad. Het doel van die gesprekken is het terugschroeven van de afhankelijk van de eilanden van fossiele brandstoffen. Het gaat daarbij vooral om die eilanden die niet op het nationale elektriciteitsnetwerk zijn aangesloten.

Deze eilanden maken nu nog bijvoorbeeld gebruik van diesel in hun centrales om elektriciteit te genereren. Het eiland Limnos is zo'n eiland dat niet is aangesloten op het nationale netwerk. Naar verluidt wil de Griekse regering dat Tesla hier een pilot opstart, waarbij een relatief klein, lokaal elektriciteitsnetwerk wordt opgebouwd dat geschikt is voor hernieuwbare energiebronnen.

Volgens de Griekse regering blijkt uit de gesprekken met Tesla dat de 'technologische vooruitgang' ervoor heeft gezorgd dat de kosten voor het opslaan van energie flink gedaald zijn. Daarnaast stelt het land dat er meerdere succesvolle hernieuwbare energieprojecten zijn afgerond waarbij de kosten voor de energieproductie flink omlaag gingen. Hierdoor acht de regering het nu, los van de milieuwinst, economisch rendabel om de energievoorziening op de eilanden volledig om te bouwen naar bijvoorbeeld zonne- en windenergie. Daarvoor hebben de eilanden wel een modern managementsysteem nodig dat om kan gaan met de flinke hoeveelheden energie die moeten worden opgeslagen. Dat is waarschijnlijk waar Tesla voor nodig is.

Het Amerikaanse bedrijf heeft al ervaring met het bouwen van microgrids op eilanden, zoals op Samao, Hawaï en Puerto Rico. Het gaat waarschijnlijk in Griekenland onder meer ook om de Tesla Powerpacks. Dit zijn accuparken die ingezet worden om bijvoorbeeld energie afkomstig van windmolens en zonnepanelen op te slaan. In Australië staat ruim een jaar een dergelijk systeem met een lithium-ion-accu met een vermogen van 100MW, wat is gekoppeld aan een windmolenpark. Volgens Tesla kunnen hiermee 30.000 huishoudens tegelijkertijd van energie worden voorzien.

Overigens neemt de Europese Unie deel aan een project om het Griekse eiland Tilos geheel van hernieuwbare energiebronnen te voorzien. De EU steekt 11 miljoen euro in een project dat van dit eiland het eerste mediterraanse eiland moet maken dat wat energie betreft geheel zelfvoorzienend is met volledig groene stroom. De inbreng van Tesla zou met name gericht zijn op het ontwikkelen en bouwen van autonome energiesystemen voor grotere eilanden dan het kleine Tilos.