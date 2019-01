Internet of Trees van KU Leuven brengt gezondheid van bomen online in kaart

Onderzoekers van de KU Leuven hebben een module ontwikkeld waarmee ze online de gezondheid van bomen in kaart kunnen brengen. Dit zogeheten Internet of Trees draait momenteel proef in de steden Gent, Sint-Niklaas en Beveren-Waas.

Net als bij andere iot-toepassingen omvat het Internet of Trees een aantal slimme modules die via het internet voortdurend gegevens uitwisselen. Door een aantal specifieke parameters in de gaten te houden, zoals de temperatuur van de sapstroom en de beweging van de boom, kan een beeld worden gevormd van de gezondheid van de boom. "De sensormodule kan nuttige informatie opleveren voor het beheer van de bomen in een stad of park", zegt onderzoeker Stijn Wielandt van Technologiecampus Gent, dat deel uitmaakt van de KU Leuven.

De onderzoekers mikken niet alleen op steden of beheerders van parken, maar evengoed op particulieren. "We hebben de module bewust heel eenvoudig gehouden. Iedereen die ook maar een klein beetje kaas heeft gegeten van techniek en programmeren, kan ermee aan de slag", legt collega-onderzoeker Bart Thoen uit. De monitor bestaat uit enkele sensoren, een waterdichte behuizing, een rubberen band om het geheel aan de boom te bevestigen en een qr-code om de boom online te registreren. Het apparaatje wordt aangedreven door twee AA-batterijen. Wie interesse heeft in een IoTree-module, kan contact opnemen met DNDLab, dat is het makerslab van de Technologiecampus Gent. Een module kost ongeveer veertig euro.

Het hele systeem is open source. Daardoor heeft de module volgens de ontwikkelaars ook heel wat potentieel op andere terreinen. "Je kunt de sensormodule bijvoorbeeld ook zo construeren en programmeren dat je vanop afstand kunt controleren of de waterton in je tuin vol is", legt Wielandt uit. "Zit je op een brief of pakketje te wachten? Programmeer de sensor dan zo dat je een melding ontvangt zodra er iets in je brievenbus valt."