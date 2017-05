Door Joris Jansen, maandag 8 mei 2017 20:29, 3 reacties • Feedback

Submitter: Enai

De Belgische provider Base en de virtuele provider Mobile Vikings, die van hetzelfde netwerk gebruikmaakt, kampten maandagmiddag en een deel van de avond met een storing. In de loop van maandagmiddag maakten klanten melding van problemen met mobiel internet.

Base heeft op Twitter bevestigd dat het mobiele netwerk van de provider werd getroffen door dataverbindingsproblemen. Een woordvoerster van Telenet, waarvan Base onderdeel is, heeft de storing, die maandagmiddag rond half zes zou zijn onstaan, tegenover De Standaard bevestigd. Inmiddels zouden de problemen volgens Base moeten zijn opgelost.

Mobile Vikings, een virtuele provider op het netwerk van Base, heeft eerder op Twitter ook bevestigd dat er een storing was en raadde klanten aan om handmatig de netwerkmodus aan te passen zodat er enkel nog gebruik werd gemaakt van 2g of 3g. De provider lijkt inmiddels te suggereren dat de problemen grotendeels zijn opgelost en zegt dat de netbeheerder het zo snel mogelijk in orde maakt.

Volgens Alle Storingen is de storing rond half vijf 's middags ontstaan. Meerdere gebruikers maken melding van problemen met mobiele data en met het versturen van een sms. Gebruikers melden dat er problemen zijn met 4g maar ook met mobiel internet via 3g.

Begin maart kampte het netwerk van Base ook al met een storing. De storing ontstond 's nachts na een software-update van het netwerk en zorgde ervoor dat inkomende oproepen niet meer mogelijk waren.