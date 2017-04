Door Arnoud Wokke, maandag 17 april 2017 09:07, 1 reactie • Feedback

Apple TV krijgt volgens een recent gerucht ondersteuning voor meerdere gebruikersaccounts. Ook zou het Apple-apparaat met tvOS 11 ondersteuning krijgen voor het bekijken van beeldmateriaal in picture-in-picture-modus.

Het is nog onbekend of gebruikers hun account kunnen beveiligen of dat het vooral gaat om het scheiden van de data van verschillende gebruikers, zodat kinderen bij het kijken naar de Apple TV-content geen suggesties krijgen op basis van kijkgedrag van ouders. De ondersteuning voor meerdere accounts zit in een update met de naam tvOS 11, dat dit jaar zou moeten uitkomen, zo claimt de Israëlische site The Verifier.

De site heeft nog geen trackrecord op het gebied van Apple-geruchten, omdat The Verifier pas sinds dit jaar informatie over onaangekondigde Apple-software is gaan publiceren. De claims die de site heeft gedaan, zouden moeten uitkomen met de nieuwe versies van Apples besturingssystemen. Apple presenteerde op zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC in juni steevast updates voor zijn besturingssystemen en de verwachting is dat het dit jaar hetzelfde zal gaan.

Naast het systeem voor meerdere accounts kunnen gebruikers volgens de Israëlische site ook beeldmateriaal via picture-in-picture klein bekijken terwijl ze door de interface heengaan. De Apple TV kwam eind 2015 uit.