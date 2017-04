Door Arnoud Wokke, dinsdag 11 april 2017 07:57, 5 reacties • Feedback

Processorontwerper AMD heeft een Amerikaans bedrijf overgenomen dat zich specialiseert in draadloze verbindingen voor vr-headsets. Die verbindingen lopen via een signaal op hoge frequenties in de 60GHz-band.

AMD koopt naar eigen zeggen Nitero om zijn portfolio op het gebied van virtual reality uit te breiden, maar noemt verder geen concrete toepassing voor de technologie. AMD heeft momenteel geen vr-bril in het assortiment, maar wil in de toekomst wellicht een rol gaan spelen als toeleverancier van componenten voor vr-producten.

Nitero werkt aan een manier om de vr-bril en computer te verbinden via de 60GHz-band. Deze mmWave-techniek vereist dat de apparaten elkaars positie in de gaten houden om vervolgens via beamtracking op hoog vermogen data door te sturen. Beamtracking en mmWave-netwerken zijn ook onderdeel van 5g.

Door het signaal door te sturen op 60GHz hoopt Nitero en nu dus AMD veel data met lage latency te kunnen doorsturen. Reguliere mobiele netwerken zitten tussen 0,8 en 2,6GHz, wifi werkt via 2,4 of 5GHz. Hogere frequenties hebben minder dekking en het signaal komt slecht door muren heen, maar bieden wel hogere doorvoersnelheden.

AMD vermeldt niet hoeveel het heeft betaald voor het bedrijf uit de Amerikaanse stad Austin. Het neemt onder meer het intellectueel eigendom en belangrijke engineers over. Door de bewoording lijkt het erop alsof niet al het personeel mee zal gaan naar AMD bij de overname.

