'Vreemde radiosignalen van rode dwerg zijn afkomstig van satellieten'

De vreemde signalen die afkomstig zijn van de rode dwerg Ross 128 zijn door astronomen van de Arecibo Observatory in Puerto Rico verder onderzocht. Zij komen tot de conclusie dat de signalen worden veroorzaakt door satellieten.

De wetenschappers hebben afgelopen zondag opnieuw observaties uitgevoerd en de resultaten samen met andere onderzoekers geanalyseerd. Ze schrijven: "We zijn nu zeker over de oorsprong van het Weird!-signaal. De beste verklaring voor de herkomst van de signalen zijn transmissies van één of meer geostationaire satellieten. Dit verklaart waarom de signalen binnen de frequentie van de satellieten plaatsvonden en ze alleen voorkwamen bij Ross 128." De spreiding van de signalen wordt hierdoor echter niet verklaard en behoeft nog verder onderzoek.

De signalen van Ross 128, die zich op een afstand van elf lichtjaren bevindt, belandden een week geleden in het nieuws doordat wetenschappers geen directe verklaring voor hun oorsprong hadden. Zij kwamen met drie scenario's met een hoge waarschijnlijkheid, waaronder de satellieten. Twee andere mogelijkheden waren een zonnevlam of de aanwezigheid van een ander ruimteobject in de buurt van de rode dwerg. Buitenaards leven werd niet uitgesloten, maar werd gezien als het minst waarschijnlijke scenario.

Daarover zeggen de wetenschappers in hun huidige verklaring: "Statistisch gezien is buitenaards leven als verklaring altijd de laatste overweging. Dat komt niet doordat buitenaards leven onmogelijk is, maar omdat het nog nooit is waargenomen en andere verschijnselen zich wel voordoen. Desalniettemin staan wetenschappers open voor alle mogelijkheden en onderzoeken zij deze dan ook." Daarbij verwijzen zij naar SETI, waarmee wordt gezocht naar een buitenaardse beschaving.

Naar aanleiding van de media-aandacht voor Ross 128 hielden de wetenschappers een publieke enquête waarin verschillende verklaringen werden genoemd. In totaal deden 800 mensen daaraan mee. De uitkomst was dat het signaal hoogstwaarschijnlijk wordt veroorzaak door astronomische fenomenen. De satellieten werden gezien als 'onwaarschijnlijk' en buitenaards leven scoorde hoog in de categorie 'alleen in onze gekste dromen'.

Resultaten van de enquête