Blizzard komt terug op beslissing om Battle.net-naam te laten vallen

Blizzard Entertainment heeft bekendgemaakt dat het de naam Battle.net toch niet zal laten vallen, zoals de ontwikkelaar vorig jaar oorspronkelijk had aangekondigd. Het bedrijf stelt dat de naam sterk verbonden is met zijn geschiedenis.

In plaats daarvan heeft het besloten zijn merknamen samen te trekken, wat de aanduiding Blizzard Battle.net tot gevolg heeft. Deze naam zal terugkomen in het logo van de dienst en op het moment dat Blizzard aan de dienst refereert. De ontwikkelaar schrijft: "Toen we aankondigden de Battle.net-naam achter ons te laten, realiseerden we ons dat het een uitdaging zou worden. We begrepen dat de naam voor iets speciaals staat; hij staat voor jaren aan gedeelde geschiedenis, plezier, gemeenschap en vriendschap."

Blizzard wijst erop dat het veel feedback heeft ontvangen na de beslissing de naam te laten vallen en dat het er nu mee eens is dat deze moet blijven. Het bedrijf kondigde zijn besluit vorig jaar september aan en zei dat een eigen portal tegenwoordig niet meer zo speciaal is dat het een eigen naam verdient. Het was toen al begonnen met het uitfaseren van de naam bij de aanduiding van zijn nieuwe diensten. In maart verwijderde Blizzard de Battle.net-aanduiding uit zijn desktopclient en verving het logo door zijn eigen Blizzard-logo.

Battle.net ging van start in november 1996, ten tijde van de eerste Diablo-game. In 2009 kondigde Blizzard Battle.net 2.0 aan, dat gebruikt wordt voor de meest recente games van de studio. Wat daarna bekend kwam te staan als Battle.net Classic wordt gebruikt voor oudere games van de studio, zoals Diablo II, Warcraft III en StarCraft.