Blizzard breidt Battle.net-client uit met cadeaufunctie en groepchats

Blizzard heeft zijn Battle.net-desktopclient uitgebreid met een aantal nieuwe functies. Zo kunnen spelers elkaar cadeaus geven en is er een nieuw tabblad met de naam Social toegevoegd, waaronder groepchats en individuele chats te vinden zijn.

Volgens Blizzard is het nu mogelijk om berichten naar vrienden te sturen die offline zijn. Ze ontvangen het bericht dan zodra ze weer online komen. Groepchats bieden de mogelijkheid om verschillende kanalen aan te maken, bijvoorbeeld voor spraak of voor tekstberichten. Beheerders kunnen anderen uitnodigen om deel te nemen aan een dergelijke groep. De chats werken met de onlangs uitgebrachte iOS- en Android-app.

Een andere nieuwe functie is het geven van cadeaus via de client. In het Shop-gedeelte is het mogelijk om bijvoorbeeld games, merchandise en loot boxes aan te schaffen. Sommige producten zijn geschikt om cadeau te doen aan andere spelers. Deze mogelijkheid bestaat nu ook voor Hearthstone-packs.

Verder zijn er mogelijkheden voor spelers om hun profiel aan te passen door een van de honderd avatars te kiezen of een statusbericht aan te maken. Ten slotte introduceert Blizzard een functie om offline weergegeven te worden in de vriendenlijsten van contacten. Dat heeft geen invloed op het deelnemen aan matchmaking. Tot nu toe hadden spelers alleen de mogelijkheid om 'niet aanwezig' of 'bezet' als alternatieve status te kiezen.

De groepchatfunctie