Blizzard werkt wellicht aan een nieuwe Overwatch-game

Ontwikkelaar Blizzard lijkt aan een nieuwe Overwatch-game te werken. Het bedrijf heeft op de eigen website een vacature geplaatst voor een stagiair voor de functie general artist. Een van de eisen is dat de sollicitant het Overwatch-universum moet kennen en begrijpen.

Blizzard spreekt in de vacature van een 'onaangekondigd project'. Nadere details ontbreken. Misschien betreft het project een singleplayer voor Overwatch, ook al gaf Blizzard eind mei nog aan daar geen plannen voor te hebben. Het kan ook zijn dat het project een spin-off, een opvolger of een mobiele versie van Overwatch betreft.

In november 2016 plaatste Blizzard al een vacature voor een lead software engineer voor een 'onaangekondigd firstpersonproject'. Tot op heden is Overwatch de enige firstpersongame van Blizzard. In de nieuwe vacature wordt geen melding gemaakt van het firstperson-element.

De vacature betreft een periode van elf tot twaalf weken die in mei 2018 aanvangt, en is voor de Incubation-afdeling in het Californische kantoor in Irvine, waar Blizzard toekomstige projecten ontwikkelt. Deze projecten leiden niet altijd tot een game.