'Autonoom rijden kan doorstroom verkeer met minstens 35 procent verbeteren'

Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge concluderen op basis van een parcours met onderling communicerende robotmodelautootjes dat de doorstroom van het verkeer met minstens 35 procent kan verbeteren op het moment dat de auto's met elkaar samenwerken.

Het relatief eenvoudige, bochtige parcours heeft twee rijbanen en ongeveer vijftien modelautootjes die allemaal zijn geprogrammeerd om in dezelfde richting te rijden. De onderzoekers hebben onder meer getest wat er gebeurt als er een auto is die ineens stopt. In de situatie dat de robotauto's niet met elkaar communiceren ontstond er al snel een rij en werd de doorstroom vertraagd. Echter, als de auto's wel met elkaar in verbinding staan wisten ze in dezelfde situatie de doorstroom op gang te houden.

Dat laatste komt doordat de in de binnenbaan stoppende auto een signaal naar de andere auto's stuurt. Auto's in de nabijheid in de buitenbaan reageerden daarop door iets af te remmen, zodat er ruimte ontstaat voor auto's in de binnenbaan om de stilstaande auto te passeren en in de buitenbaan in te voegen. Op die manier hoefden deze auto's niet tot stilstand te komen of flink af te remmen.

Er is ook een scenario getest waarbij een enkele auto door een menselijke bestuurder werd gereden op een agressieve manier waarbij er regelmatig ingehaald en van baan gewisseld werd. De overige autonoom rijdende auto's speelden daarop in door de agressieve rijder de ruimte te geven, wat de verkeersveiligheid ten goede komt.

Voor het model zijn de robotauto's met bewegingssensoren en een Raspberry Pi uitgerust, zodat ze via wifi met elkaar kunnen communiceren. Vervolgens is een bestaand algoritme, bedoeld voor autonome auto's die van baan moeten wisselen, aangepast. Daarmee konden de autootjes inspelen op het rijden in een vloot van auto's. Een tweede algoritme werd ingezet om een opdoemende auto te detecteren en daarop in te spelen door ruimte te geven.

Het relatief eenvoudige model is volgens de onderzoekers nodig, omdat het belangrijk is te weten hoe autonome, met elkaar communicerende auto's op elkaar inspelen en wat dat betekent voor de doorstroom en de veiligheid. De onderzoekers willen het model in de toekomst inzetten om de veiligheid en de doorstroom te testen bij de gelijktijdige inzet van verschillende autosystemen en de toevoeging van meer banen, kruisingen en verschillende autotypen.