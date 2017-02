Door Joris Jansen, vrijdag 10 februari 2017 12:29, 19 reacties • Feedback

Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een chip ontwikkeld die veel langer bestand is tegen de extreme weersomstandigheden van de planeet Venus dan reguliere geļntegreerde schakelingen. De nieuwe chip kan volgens NASA honderd keer langer functioneren onder de omstandigheden op Venus.

NASA heeft in de geteste chip gebruikgemaakt van siliciumcarbide in plaats van het reguliere silicium. Dit is nodig omdat standaardchips gebaseerd op silicium temperaturen weerstaan tot ongeveer 250 graden Celsius, maar op Venus kan het wel 470 graden Celsius worden. Ook is de atmosferische druk enorm; deze is vergelijkbaar met zwemmen in de oceaan op een diepte van 900 meter. Bij dergelijke hoge temperaturen verliest het silicium zijn halfgeleidende eigenschap en werkt de elektronica niet meer. Naast het gebruik van siliciumcarbide heeft NASA ook de verbindingen in de chip bestand gemaakt tegen de hoge temperaturen. NASA heeft hierover gepubliceerd in een paper.

NASA heeft de de vernieuwingen getest in de GEER , een ruimte waarin de ruimtevaartorganisatie in staat is de extreme weersomstandigheden van Venus na te bootsen. De door NASA geteste schakeling, een oscillator, bleef gedurende de hele test van 521 uur intact en stabiel draaien op 1,26MHz. Het ging echter wel om een oscillator die bestond uit slechts vierentwintig transistors. Daarmee heeft NASA een chip getest die vergelijkbaar is met chips uit de jaren zeventig. Niettemin is Philip Neudeck, een technicus van NASA, tevreden over dit resultaat: "Niemand heeft ooit eerder chips werkend gehouden in deze omstandigheden gedurende zo'n lange tijd".

Deze ontwikkeling zou het mogelijk moeten maken om toekomstige Venuslanders veel langer te laten functioneren. Het record staat nog op naam van Rusland, dat erin slaagde de Venera 13-lander ruim twee uur te laten overleven op Venus. Dit soort landers, die zijn uitgerust met reguliere elektronica, houden het slechts twee uur vol, omdat de beschermende voertuigen waar ze in zitten na twee uur niet meer in staat zijn bescherming te bieden tegen de hoge temperatuur en druk.