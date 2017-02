Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 10 februari 2017 13:15, 74 reacties • Feedback

Meer dan 1800 gebruikers van de Nederlandse website Samen Naakt lopen het risico dat hun foto's en video's openbaar op internet verschijnen zonder hun toestemming. De site was afgelopen weekend doelwit van een hack waarbij de gegevens weggesluisd werden.

De hack vond plaats op zaterdag en zondag waarschuwde de beheerder van Samen Naakt de gebruikers van de site. "Een onbekende partij beschikt nu over uw e-mail, foto's en eventueel geüploade video's. Het is mogelijk dat uw foto's of video's verschijnen op het openbare internet", staat in de waarschuwingsmail.

Ook wijst de beheerder op het risico dat criminelen kunnen proberen de gebruikers te chanteren met gevoelige foto's. Volgens hem voldeed de site aan de 'wettelijk gestelde veiligheidseisen'. Tegenover Tweakers laat de beheerder weten dat het om de gegevens van in totaal 1825 leden gaat.

De aanval is volgens hem uitgevoerd via een ip-adres in Pakistan. De logs wijzen uit dat een ftp-beheerdersaccount voor AVchat gebruikt is voor het wegsluizen van de foto's en video's. "Waarschijnlijk zijn de gegevens uit de datadir van AVchat gelekt". Volgens hem was AVchat wel voorzien van actuele updates. In samenwerking met de hoster is direct na de hack de ftp-ondersteuning uit AVchat verwijderd.

Samen Naakt heeft een melding van het datalek gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. "De website is nu weer compleet hersteld, wij doen er alles aan om dit niet nogmaals te laten gebeuren", laat de beheerder weten.