Straf voor te langzame updates

Tweakers sprak met Jon Gold, die als topman binnen Google verantwoordelijk is voor een deel van Android One. Het gesprek ging onder meer over de eisen aan Android One-toestellen, hoe Google ermee omgaat als updates van toestellen te langzaam komen, en hoe het bedrijf bepaalde socs aanraadt en andere verbiedt te gebruiken in Android One-telefoons.

Jon Gold tijdens het interview

Sommigen zijn beter in interviews geven dan anderen. Jon Gold, director partner program voor Android One, is er heel goed in. Tijdens het interview, een rondetafelgesprek met een handvol journalisten, allemaal uit verschillende Europese landen, komt hij open en eerlijk over. Hij denkt na over antwoorden, begint een zin opnieuw en zegt af en toe dat hij bepaalde zaken niet weet of niet mag zeggen. Intussen is hij zich bewust van wat hij wil overbrengen. Woorden als 'security' en 'updates' komen in het gesprek van drie kwartier tientallen keren langs.

De kans om Gold te spreken grepen we natuurlijk meteen aan. Android One is populair op Tweakers. De round-up van drie goedkopere modellen met Android One van begin dit jaar werd goed gelezen en veel van de telefoons met Android One staan hoog in de Pricewatch.

Logisch, het doel van Android One is het uitbrengen van telefoons die 'veilig, up-to-date en schoon' zijn, zo zegt Gold. In de Benelux staat Android One onder meer op alle Nokia-modellen sinds een jaar en op telefoons als de Xiaomi Mi A-serie en de Motorola One. "Wij beperken het aantal apps dat fabrikanten mogen toevoegen. Het precieze aantal weet ik, maar ga ik niet zeggen. Ook mogen apps bepaalde permissies niet hebben als die de software minder veilig zouden maken."

Met Android One beloven fabrikanten twee Android-upgrades uit te brengen, naast drie jaar lang beveiligingsupdates. "Een langere periode zou beter zijn, maar we kijken daarbij naar twee dingen: hoe lang gebruikers een telefoon blijven gebruiken en hoeveel het de fabrikant kost. We kunnen tien jaar lang updates afdwingen, maar dan zou een telefoon die normaal tweehonderd dollar kost, ineens veel duurder zijn."

Om de upgrades en updates te garanderen, schrijft Google voor welke socs fabrikanten mogen gebruiken in Android One-telefoons, een detail dat de zoekgigant niet onlangs in het openbaar heeft besproken. "Wij weten welke socs als eerste driver-updates krijgen van makers als Qualcomm en MediaTek, en hoe lang ze die socs blijven ondersteunen. Alleen als we zeker weten dat de maker de soc nog twee Android-upgrades lang ondersteunt, mogen fabrikanten die gebruiken. Anders zijn die upgrades onmogelijk." Maar ho eens even, was de bedoeling van Project Treble niet juist dat fabrikanten niet langer hoefden te wachten op driver-updates? "Treble helpt wel, maar het lost niet alles op", aldus Gold.

Hoe snel de updates komen, hangt dus in hoge mate af van hoe snel de driver-updates van de soc-maker komen. Sterker nog, de eis van Google aan hoe snel de Android-upgrade moet uitkomen, hangt daarvan af. "We kijken wat een redelijke termijn is vanaf het moment dat de driver uitkomt."

En als een fabrikant te laat is met updates? "Dan houden we hem verantwoordelijk. Hoe dat gebeurt, ga ik niet zeggen. Aan de andere kant proberen we updates zo makkelijk mogelijk te maken." Want, ja, ook na Treble is het makkelijker om een Android One-telefoon een nieuwe Android-versie te geven, zegt Gold. "Als fabrikanten meer aanpassingen hebben gedaan, zullen ze vaak meer werk hebben."

Bovendien probeert Google vooraf te kijken of een fabrikant zich aan de beloftes kan houden. "Voordat er een Android One-stempel op komt, kijken we met technici in hun planning en schema om te zien of het allemaal haalbaar is."

Desondanks is het maken van upgrades voor Android One-telefoons complexer. Soms is namelijk de naam op de telefoon niet die van de fabrikant; de fabrikant neemt de telefoon dan af bij een ander bedrijf. De naam op de telefoon is in telecomjargon de ' oem ', de leverancier is dan de ' odm '. "Met odm's en oem's heb je een extra laag ertussen zitten. Waar het op neerkomt, is dat we alleen fabrikanten toelaten in het programma als we geloven dat ze updates en upgrades tijdig kunnen leveren."

Komen upgrades voor Android One-telefoons ooit even snel als die voor Pixels? Dat ligt niet voor de hand. "Wij maken de Pixels zelf, maar dat teams het voor elkaar krijgen om die upgrades zo snel klaar te hebben, weet ik eerlijk gezegd niet. In elk geval spelen ook de kosten een rol. We hebben liever meer telefoons met lagere prijzen die updates en upgrades krijgen, dan upgrades op dezelfde dag."

"Wij verspreiden bij Google intern elke Android One-telefoon voor de release en geven feedback" Een van de belangrijkste verschillen tussen een Android One-telefoon en een andere telefoon met het besturingssysteem is de ontwikkeling. "Wij verspreiden bij Google intern elke Android One-telefoon voor de release en geven feedback. Dat kan bijvoorbeeld ook gaan over de manier waarop de camera werkt." De camera is vaak van de fabrikant zelf. "De camera-app uit het Android Open Source Project ondersteunt geen dubbele camera bijvoorbeeld. Bovendien moet de software in de camera-app nauw samenwerken met een hardwarecomponent en een eigen camera-app biedt dan vermoedelijk een veel betere gebruikservaring."

Komt er een dag dat elke telefoon een Android One-telefoon is of dat elke smartphone een Android One-variant zal hebben? "Dat denk ik niet", zegt Gold. "Mensen begrijpen dat Android een ecosysteem is met een grote keuze aan toestellen. Wie waarde hecht aan updates en een schone interface, heeft nu in elk geval de optie."

Kan de Google-topman nog een tipje van de sluier oplichten wat voor Android One-telefoons eraan komen? "We zijn tevreden met hoe het gaat en in de loop van het jaar zul je zien dat het ongeveer gelijk zal gaan met de releases van vorig jaar", besluit Gold.