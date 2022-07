Belgische gemeente heft belasting op zelfscankassa's

De Belgische gemeente Sint-Jans-Molenbeek, in het Brusselse gewest, heeft een belasting geheven op zelfscankassa's. Voortaan moeten supermarkten per jaar bijna 6000 euro betalen per zelfscankassa in de gemeente.

Zelfscankassa Delhaize

De gemeenteraad heeft ingestemd met de maatregel om de werkgelegenheid te beschermen en om meer geld in kast te krijgen, zo blijkt uit het verslag van de gemeenteraad. In het voorstel staat dat de gemeenteraad meent "dat zelfscankassa's ten koste gaan van de werkgelegenheid, omdat de consument wordt gevraagd een deel van het werk te doen dat voorheen door loontrekkenden werd gedaan". Daarnaast staat in het voorstel "dat deze belasting in de eerste plaats tot doel heeft de gemeente Sint-Jans-Molenbeek de financiële middelen te verstrekken die nodig zijn voor haar opdrachten en voor het beleid dat zij

wil voeren, en tevens haar financieel evenwicht te waarborgen."

Het gaat om een jaarlijkse belasting die dit jaar op 5600 euro uitkomt en daarna telkens per jaar 2,5 procent hoger uitvalt, zodat het in 2025 gaat om 6000 euro per zelfscankassa. De maatregel gaat dit jaar al in, waardoor supermarkten snel al zullen moeten betalen. De belasting gaat de gemeente rond 11.200 euro per jaar opleveren.

Het gaat maar om één supermarktketen die zelfscankassa's heeft, meldt VRT. Het gaat om de keten Delhaize, die tot 2020 het hoofdkantoor in Sint-Jans-Molenbeek heeft staan. De keten meldt dat zelfscankassa's al vijftien jaar in de gemeente staan. Bovendien is dat niet ten koste gegaan van de werkgelegenheid, zo claimt de supermarkt.