Britse Royal Mail kan door 'cyberincident' geen internationale post meer sturen

De Britse postdienst Royal Mail kan door een 'cyberincident' geen brieven of pakketten meer naar buiten het Verenigd Koninkrijk sturen. Het bedrijf vraagt klanten daarom tijdelijk geen buitenlandse post meer op de bus te doen. Het is niet duidelijk of het om een cyberaanval gaat.

De computersystemen voor het sturen van brieven en pakketten naar het buitenland zijn 'ernstig verstoord', zegt een Royal Mail-woordvoerder tegen onder meer BBC. De organisatie zegt een onderzoek te zijn gestart en samen met het National Cyber Security Centre te kijken naar de problemen. Het NCSC valt onder de Britse cyberinlichtingendienst GCHQ.

Het bedrijf spreekt vooralsnog over een 'cyberincident', omdat het nog niet duidelijk is wat er aan de hand is. Een cyberaanval wordt niet uitgesloten. De Royal Mail verstuurt dagelijks tweehonderdduizend pakketten naar het buitenland. Post naar het Verenigd Koninkrijk kan nog wel verstuurd worden, al waarschuwt de dienst voor vertragingen. Binnenlandse post zou onverstoord zijn.