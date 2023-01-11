Britse Royal Mail kan door 'cyberincident' geen internationale post meer sturen

De Britse postdienst Royal Mail kan door een 'cyberincident' geen brieven of pakketten meer naar buiten het Verenigd Koninkrijk sturen. Het bedrijf vraagt klanten daarom tijdelijk geen buitenlandse post meer op de bus te doen. Het is niet duidelijk of het om een cyberaanval gaat.

De computersystemen voor het sturen van brieven en pakketten naar het buitenland zijn 'ernstig verstoord', zegt een Royal Mail-woordvoerder tegen onder meer BBC. De organisatie zegt een onderzoek te zijn gestart en samen met het National Cyber Security Centre te kijken naar de problemen. Het NCSC valt onder de Britse cyberinlichtingendienst GCHQ.

Het bedrijf spreekt vooralsnog over een 'cyberincident', omdat het nog niet duidelijk is wat er aan de hand is. Een cyberaanval wordt niet uitgesloten. De Royal Mail verstuurt dagelijks tweehonderdduizend pakketten naar het buitenland. Post naar het Verenigd Koninkrijk kan nog wel verstuurd worden, al waarschuwt de dienst voor vertragingen. Binnenlandse post zou onverstoord zijn.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 11-01-2023 18:07 42

11-01-2023 • 18:07

42

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Reacties (42)

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Christoxz 11 januari 2023 18:15
Het is niet duidelijk of het om een cyberaanval gaat... De organisatie zegt een onderzoek te zijn gestart en samen met het National Cyber Security Centre te kijken naar de problemen. Het NCSC valt onder de Britse cyberinlichtingendienst GCHQ.
Die kans is wel heel groot.. Ook de "National Crime Agency" is er bij betrokken.
Bevestigd het niet, maar die raken er niet zomaar bij betrokken bij een algemene 'cyber incident'
“We are aware of an incident affecting Royal Mail Group Ltd and are working with the company, alongside the National Crime Agency, to fully understand the impact.”
https://www.ncsc.gov.uk/news/royal-mail-group-incident
We immediately launched an investigation into the incident and we are working with external experts. We have reported the incident to our regulators and the relevant security authorities.
https://personal.help.roy...answers/detail/a_id/12556

[Reactie gewijzigd door Christoxz op 24 juli 2024 03:45]

GekkePrutser 11 januari 2023 18:29
Vervelend, dit gaat natuurlijk een flinke ophoping veroorzaken die de komende weken nog afgewerkt zal moeten worden.

Vroeger bestelde ik best vaak dingen uit het VK. Maar sinds Brexit natuurlijk niet meer, ten eerste vanwege de hele BTW/invoerrechten rompslomp die er nu bij komt, en ten tweede omdat zij ons niet meer moeten (met name omdat de hele Brexit beweging op xenofobie / anti-immigratie is gebaseerd) en dat omgekeerd dus ook geldt. Ik ga er ook niet meer heen, zelfs niet voor werk.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 03:45]

Iva Wonderbush @GekkePrutser11 januari 2023 18:53
Ik kom zelf uit Engeland en heb nog veel familie die er woont. Ik heb toen vaak gesprekken met ze gehad over de Brexit, ze gaven voornamelijk aan dat ze zich gekleineerd voelden door de EU. Bijvoorbeeld dat er honderden wetten zijn over welke kussens gemaakt mogen worden, dat Franse vissers de Britse vissers wegpesten uit eigen wateren. Ook ging het over die 400 miljoen voor de NHS. Ik kreeg ze niet omgepraat.

Na de Brexit willen ze het er niet meer over hebben, ze voelen zich belazerd door de campagne en reclames die gevoerd zijn. Wat dat betreft chapeau voor degene die het allemaal bedacht heeft. Maar de Britse populatie is echt niet meer te spreken over Brexit.

Ze zullen het alleen nooit toegeven :P

Jammer, maar helaas. En door!
GekkePrutser @Iva Wonderbush11 januari 2023 18:58
Ik kom zelf uit Engeland en heb nog veel familie die er woont. Ik heb toen vaak gesprekken met ze gehad over de Brexit, ze gaven voornamelijk aan dat ze zich gekleineerd voelden door de EU. Bijvoorbeeld dat er honderden wetten zijn over welke kussens gemaakt mogen worden, dat Franse vissers de Britse vissers wegpesten uit eigen wateren. Ook ging het over die 400 miljoen voor de NHS. Ik kreeg ze niet omgepraat.
Je weet dat die verhalen allemaal onzin zijn geweest he? Het blauwe paspoort was ook zo'n voorbeeld. Vaak ging het ook zelfs om voorstellen waar het VK voor had gestemd of zelfs had voorgedragen 8)7
Na de Brexit willen ze het er niet meer over hebben, ze voelen zich belazerd door de campagne en reclames die gevoerd zijn. Wat dat betreft chapeau voor degene die het allemaal bedacht heeft. Maar de Britse populatie is echt niet meer te spreken over Brexit.
Okee, daar ben ik dan wel blij om. Ik hoor echter wel van (met name Oost-Europese) vrienden dat de discriminatie alleen maar is toegenomen en dat ze met de nek worden aangekeken. Ik hoop dat dat dan ook weer afneemt.

Maar dat is met name de reden dat ik er niet meer heen ga. Ik heb geen zin om ergens heen te gaan waar ik niet welkom ben. Ik heb ook wel Engelse vrienden hoor, maar die komen hier maar heen. Doen ze ook veel liever trouwens :P

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 03:45]

Iva Wonderbush @GekkePrutser11 januari 2023 19:04
Tuurlijk weet ik dat die onzin waren, ik kon ze er alleen niet van overtuigen :P

Ja hoop ik ook.
Aldy @Iva Wonderbush12 januari 2023 15:28
Dat is het risico als je door social media in een bubbel wordt gedrukt en zie daar maar eens uit te komen als je al door hebt dat je in een bubbel zit.
Volgens mij waren de jongeren juist tegen de Brexit en juist zij zitten nog decennia tegen het probleem 'Brexit' aan te kijken. En of de Britten het nu toe willen geven of niet, hoe draai je dit ooit op een nette manier terug?
MennoE @Iva Wonderbush11 januari 2023 19:38
Mooi recent artikel hierover: 'Britten beginnen te accepteren dat de brexit een slecht idee was' https://fd.nl/economie/14...m_term=app-ios&gift=kvfHL (gratis te lezen)
Frame164 @Iva Wonderbush11 januari 2023 23:15
Als Farage en The Sun de belangrijkste informatiebronnen waren dan verbaast het me niet.
GroeneThee @Iva Wonderbush12 januari 2023 15:09
Ik vind James O'Brien van LBC het vaak erg goed doen. De brexiteers worden dan geconfronteerd met feiten en vragen die hen sprakeloos laat;

dit is een mooi voorbeeld van de leugens die werden verteld: https://www.youtube.com/watch?v=XbNvA5PtUzk

En hier iemand die voor BREXIT heeft gestemd:
https://www.youtube.com/watch?v=CSWF8oiWIG4
Remzi1993 @GekkePrutser11 januari 2023 18:46
Inderdaad, die Britten (vooral de Engelsen) moeten op de harde manier achter komen dat samenwerken met anderen landen loont en dat ze niet meer terug kunnen gaan naar de "British Empire" dagen net zoals mensen in Turkije de "Ottomaanse rijk" moeten loslaten. Beide grootheidswaanzin wordt aangewakkerd door de overheden in beide landen, het VK en TR. Slaat beide nergens op trouwens.
Maurits van Baerle
@GekkePrutser11 januari 2023 19:15
Als iemand die richting z'n derde decennium in het VK gaat zou ik willen zeggen dat je het de gemiddelde Brit niet teveel kwalijk moet nemen. Maar 26% van alle Britten en 36% van alle kiesgerechtigden hebben destijds voor de Brexit gestemd.

Bovendien, al sinds december 2016 (een paar maanden na het referendum) is de populariteit van de beslissing zo onderuit gezakt dat twee derde van de ondervraagden inmiddels een tweede referendum wil.

Deze forse thread van een professor aan de University of Warwick is een enorme bak aan data maar geeft wel een goed beeld van hoe divers de groep is die ooit vond dat de Brexit na het referendum doorgang moest vinden. Zijn data geeft aan dat een groot deel ervan mensen waren die tegen de Brexit hadden gestemd maar vonden dat de uitslag van het referendum wel gerespecteerd moest worden. Het helpt dat er pas vele maanden later bekend werd wat er allemaal mis was met de organisatie van het referendum.

Dat er verder door politici, dubieuze miljardairs en schurken dingen zijn uitgehaald om alles erdoor te drukken die in een normaal land gevangenisstraffen hadden opgeleverd komt er dan nog eens bovenop.

Ik zou in je dagelijkse leven er van uit gaan dat vrijwel geen enkele gemiddelde Britse 'man in de straat' een hekel heeft aan de gemiddelde Nederlandse 'man in de straat'.
rene_fb @Maurits van Baerle11 januari 2023 19:39
Als iemand die richting z'n derde decennium in het VK gaat zou ik willen zeggen dat je het de gemiddelde Brit niet teveel kwalijk moet nemen. Maar 26% van alle Britten en 36% van alle kiesgerechtigden hebben destijds voor de Brexit gestemd.
Allemaal leuk en aardig, maar volgens diezelfde rekenmethode wou nog geen 35% in de EU blijven...
Beetje goochelen met getallen is altijd leuk, maar feit blijft dat 51,9 tegen 48,1 voor uittreden heeft gestemd, en dat bij een zeer ruime opkomst.
Gubbel @rene_fb11 januari 2023 23:09
Ik ben bang dat je zulke cijfers ook in Nederland en Duitsland ziet. Mensen hebben geen idee wat de EU allemaal betekent.
Frame164 @Gubbel11 januari 2023 23:17
Als mensen klagen over de EU stel ik wel eens de vraag welke wet op basis van een EU richtlijn negatief voor ze uitpakt dan valt het of stil of ze noemen een wet die 100% door de NL regering is gemaakt en waar de EU niets mee te maken had.

En als ze klagen dat Nederland te weinig te vertellen hebben in de EU dan vraag waarom ze denken dat Nederland buiten de EU meer te vertellen zou hebben in een veel grotere wereld. Komt ook nooit antwoord op.

[Reactie gewijzigd door Frame164 op 24 juli 2024 03:45]

Northside @Frame16412 januari 2023 08:07
Er zijn echt wel een paar steekhoudende argumenten tegen de EU te geven hoor. En zo'n corruptieschandaal als laatst helpt ook niet.

Maar de onrust die een uittreding van Nederland zou geven (en misschien zelfs het daarop volgende uiteenvallen van de EU als andere landen volgen?) zou nog vele malen erger zijn. Dus zit ik in kamp 'laat het maar zo'...
CivLord @Northside12 januari 2023 12:57
Ik zou juist willen zeggen dat het feit dat het meteen een schandaal wordt een positief punt is.
Overal waar meerdere mensen samenwerken heb je rotte appels. Dat is een fundamentele eigenschap van mensen, waar je nooit iets aan zult kunnen veranderen. Je kunt een organisatie dus niet beoordelen op het feit dat er af een toe een corrupte deelnemer is, maar wel op hoe er dan mee om wordt gegaan.
In dit geval is niet geprobeerd om het met de mantel der liefde te bedekken en de corrupte ambtenaren met stille trom te laten vertrekken, maar is het volledige onderzoekarsenaal opengetrokken en wordt alles op alles gezet om de onderste steen boven te krijgen.

Juist dit corruptieschandaal zou het vertrouwen in de EU moeten vergroten.
Northside @CivLord12 januari 2023 14:05
Nu door dit schandaal duidelijk is geworden dat er vrijwel geen (integriteits) controles zijn op Europarlementariërs en dat zo'n systeem nu pas opgezet gaat worden zal dat voor veel mensen geen goed gevoel geven.

En ja, ook hier kan je zeggen dat het goed is dat ze er aan gaan werken en dat het de Europese organisatie zal verbeteren. Maar dat zeggen alleen de mensen die toch al voorstander zijn.
TheDutchChief @Gubbel12 januari 2023 12:09
Valt wel mee, Nederlanders zijn best positief over de EU. Natuurlijk zijn er wat schreeuwlelijken, maar die zijn ver in de minderheid.
Gubbel @TheDutchChief12 januari 2023 12:23
De Britten waren ook "best positief" over de EU, totdat er een stel politici vanaf een rode bus leugens gingen schreeuwen. "Oh, de EU neem tal ons geld en daarvan zou £350m per week naar de NHS kunnen?! JA DAN WIL IK UIT DE EU!"

Die mensen hadden daarvoor echt geen idee wat de EU voor ze deed en dat ze er uit zouden willen, wat ze achteraf ook echt niet wilden.
Maurits van Baerle
@rene_fb11 januari 2023 20:01
Waar het mij om gaat is dat je op basis van een referendum waar in 2016 één op de vier Britten voor de Brexit stemde, waarvan inmiddels een paar miljoen zijn overleden omdat het hoofdzakelijk oudere mensen waren die voor stemden (het omslagpunt lag rond de 48 jaar), en waarvan een flink deel van de rest inmiddels van mening is veranderd, je niet in 2023 nog alle Britten voor Brexit supporters kunt aanzien.

Je doet de gemiddelde Brit onrecht aan en jezelf eigenlijk ook omdat de gemiddelde Brit waar je als Nederlander mee te maken krijgt ook niet voor de Brexit heeft gestemd. De kans dat er achter die internationaal opererende webshop een Brexit stemmer zit is vrij klein, reken maar dat 90% daarvan flink vloekt op de hele situatie.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 24 juli 2024 03:45]

Andros @Maurits van Baerle11 januari 2023 20:34
Na die jaren van "onderhandelen" en moeilijk doen heb ik het idee dat ze in Brussel wat documenten klaar leggen als de Britten met hangende pootjes bij de EU terug komen. Eerst even tekenen voor de euro en het verdrag van Schengen net als elke andere kandidaat lidstaat lijkt me. Vooruit, we laten ze nog wel links rijden uit praktische overwegingen :+

Ps: neem dit niet te serieus :P
trabant @Andros11 januari 2023 23:17
Wat dacht je van eerst dat vermaledijde districtenstelsel afschaffen, zodat er tenminste een democratisch meerpartijenstelsel mogelijk is?
Veel Britten hebben bij dat referendum niet gestemd, omdat ze het een schertsreferendum vonden. Maar onder druk van een paar rijke Tories die een mooie kans zagen om effe lekker vet te cashen heeft die partij die door de Murdochpers gestuurde uitslag serieus genomen. Never let a good crisis go to waste.*

Maar ik mag wel hopen dat de EU de poot bij een mogelijk verzoek tot terugkeer niet te toegeeflijk is en de poot een beetje stijf houdt.

*Ik citeer hier een oorlogsmisdadiger en je ziet wat ervan komt...
WhiteDog @Andros11 januari 2023 22:57
Article 49 has entered the chat...

Maar zullen we anders eerst Ierland even herenigen en Schotland onafhankelijk maken?
Alex3 @WhiteDog12 januari 2023 15:18
En Spanje wil ongetwijfeld Gibraltar terug.
GekkePrutser @Maurits van Baerle11 januari 2023 20:50
Als iemand die richting z'n derde decennium in het VK gaat zou ik willen zeggen dat je het de gemiddelde Brit niet teveel kwalijk moet nemen. Maar 26% van alle Britten en 36% van alle kiesgerechtigden hebben destijds voor de Brexit gestemd.
Zo zit ik niet in elkaar. Ondanks dat ze er niet voor gestemd hebben, neem ik het ze wel kwalijk dat ze het hebben laten gebeuren. Bovendien was de hele campagne extreem gebaseerd op xenofobie en je moet echt wel blind zijn geweest om dat niet te zien. Ook werd er door de extremistische brexiteers extreem geminacht op de 'remoaners'.

Net zoals ik het Russische volk de oorlog in Oekraine kwalijk neem. Er voor zijn is een ding. Je land een heel volk laten uitmoorden en niks doen is aan dezelfde kant van het spectrum wat mij betreft. Maar natuurlijk verschillen de meningen hierin, dat snap ik wel. Maar het stoort me dat ik van Russische kennissen vooral klachten hoor over het niet kunnen kopen van hun merkkleding dan over wat de Oekraine wordt aangedaan.
Zijn data geeft aan dat een groot deel ervan mensen waren die tegen de Brexit hadden gestemd maar vonden dat de uitslag van het referendum wel gerespecteerd moest worden.
Die uitslag can dat raadgevende referendum die zo op het randje was dat er eigenlijk helemaal duidelijk antwoord uit kwam...
8mile13 11 januari 2023 20:52
Brexit kost ze al enorme bedragen als je het hebt over versturen goederen naar de EU. Er zijn zelfs tal van bedrijven die een filiaal opzetten in Europa. En dan nu dit weer. Krijg je vertaging en als het vervolgens van de lopende band voor inklaringskosten wordt afgehaald gaat het nog langer duren.

Ik denk trouwens dat ze op den duur gewoon weer terugkomen in de EU omdat de EU een supermacht is qua handel en de UK daar gewoon niet omheen kan wil het financieel in orde zijn.
TheDutchChief @8mile1312 januari 2023 12:11
Bestelde vroeger nog wel wat bij een webshop, die levert nu gewoon niet meer.
Schway 11 januari 2023 18:12
Goh, zou het dezelfde storing zijn als de FAA in de VS heeft?
Andros @Schway11 januari 2023 18:47
Enige onderbouwing waar je dat op baseert? Ik zie voor nu nog geen enkel verband namelijk.
Schway @Andros11 januari 2023 19:46
Sinds wanneer moeten comments onderbouwd worden?
Andros @Schway11 januari 2023 20:18
Het moet niet, het is slechts een vraag :) .
rjberg @Andros11 januari 2023 20:24
Timing, en de aard van het incident.
Frame164 @rjberg11 januari 2023 23:21
En het feit dat het totaal andere systemen zijn haalt al het andere weer onderuit.
STFU @Andros11 januari 2023 19:35
Je kunt geen enkel verband bedenken!? Bijvoorbeeld een cyber-aanval in opdracht van Ome Fladdermier tegen meer dan 1 Westers doelwit, zou niet kunnen!?
EN-IS @STFU11 januari 2023 19:47
Laten we vooral op een nieuws website niet inhoudelijk reageren op basis van feiten en waarheden!

Maar op basis van ongefundeerde aannames, complot theorieën welke we allemaal wel vast kunnen bedenken, verbanden zien en wanneer we deze niet zien maar vooral gaan bedenken en de wereld in gaan spuwen. Dat zal vast de kwaliteit van Tweakers en de betrouwbaarheid van de mensen op Tweakers te goed komen.

/rant & sarcasme
Iblies @STFU12 januari 2023 12:03
Als je theorieën gaat verspreiden ….
https://www.theguardian.c...ages-planned-for-december
De kans is groter dat iemand van binnen daar de boel op stelten zet en meer geld wilt zien.


Bij de FAA van gisteren is de optie aanzienlijk dat externe partijen aan het meekijken waren en dat daar iets is mis is gegaan maar het heeft minder waarde om het te destabiliseren dan om er informatie vandaan te blijven plukken.
Daarnaast is er ook een meer realistische optie dat het een geintje is van een hacker. Twitter heeft onlangs meer besloten om real time tracken te verbieden en daardoor is de luchtvaart wederom meer in de aandacht gekomen.


Dat betekent niet dat overheden en bedrijven naïef moeten zijn. Overheden en bedrijven moeten er van uitgaan dat cruciale sectoren per definitie besmet en of bekend zijn en kunnen worden uitgeschakeld indien het uit de hand loopt. In Oekraïne zie je dat met de stroom nu gebeuren. Dat is zo strak afgeregeld dat wanneer je een deel hebt uitgeschakeld je het niet meer aan de gang gaat krijgen en noodoplossingen complexer zijn dan verwacht. Je kunt niet zomaar generatoren delen van het net laten overnemen.
joho 11 januari 2023 19:20
Ik mis een in november verzonden brief uit het vk. Het zou me verbazen deze nog te ontvangen .
trabant @joho11 januari 2023 23:20
Ach, over dertig jaar haal je de krant ermee. ;)
CivLord 12 januari 2023 13:01
Brexit 2.0
Europa hadden ze al niet nodig, nu hebben ze ook de rest van de wereld van het Britse rijk afgescheiden. :+
UraniumBullet 13 januari 2023 16:16
dat is wel weer even jammer ja.

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