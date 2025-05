Naughty Dog brengt patch uit voor The Last of Us die meer dan veertig bugs fixt

Ontwikkelaar Naughty Dog heeft versie 1.0.2.0 van de pc-port van The Last of Us Part 1 uitgebracht. Deze moet meer dan veertig bugs oplossen en is daarmee de grootste patch voor de game tot dusver. Hiervoor waren er al drie hotfixes uitgebracht.

Uit de patch notes blijkt dat Naughty Dog onder meer problemen oplost die betrekking hebben op de graphics, prestaties en gebruikerservaring. In totaal gaat het om 43 fixes. Er is onder andere een crash tijdens het laden van de shaders gefixt. Ook het texture streaming-systeem is volgens de ontwikkelaar verbeterd, waardoor het cpu-verbruik verminderd moet zijn. Daarnaast worden er een paar problemen opgelost die specifiek betrekking hebben op de Steam Deck-prestaties.

YouTuber ElAnalistaDeBits heeft de prestaties van de 1.0.2.0-versie van The Last of Us vergeleken met de 1.0.1.0-versie. Daaruit blijkt dat de laadtijden zijn verminderd, het vram-verbruik is verlaagd en de shaders beter worden gecompileerd. Ook de animatiebugs zijn in sommige gevallen verholpen. Desondanks meldt de YouTuber dat crashes en grafische glitches nog steeds regelmatig voorkomen. In de patch notes schrijft Naughty Dog dat er nog regelmatig updates zullen verschijnen die aanvullende bugs moeten oplossen.

De pc-port van het eerste deel van de PlayStation-game The Last of Us kwam in maart uit, maar spelers bleken al snel veel problemen te hebben met de technische werking van het spel. Personages gedroegen zich bijvoorbeeld vreemd, shaders waren slecht gecompileerd en bovendien waren de hardware-eisen erg hoog. Tweakers draaide onlangs benchmarks van de langverwachte port.