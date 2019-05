NASA nodigt publiek uit om hun naam mee te sturen naar Mars

De NASA geeft geïnteresseerden de kans om hun naam mee te sturen naar Mars, aan boord van de Mars 2020-rover, die volgend jaar wordt gelanceerd. De namen worden geëtst op een chip. Iedereen die aan het project deelneemt, ontvangt als souvenir een instapkaart naar Mars.

Meedoen aan het project kan nog tot 30 september 2019. Het volstaat om op deze NASA-pagina een naam, land en e-mailadres achter te laten. Op het moment van schrijven hebben al ruim 273.500 belangstellenden hun gegevens ingevoerd. Deelnemers ontvangen niet alleen een digitale instapkaart voor de missie, maar ook frequent flyer-punten.

Het is namelijk niet voor het eerst dat mensen hun naam kunnen meesturen met een missie van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. Op NASA’s InSight-missie naar de rode planeet, gelanceerd in mei 2018, werden de namen van meer dan twee miljoen mensen de ruimte in geschoten. Samen verzamelden ze bijna vijfhonderd miljoen frequent flyer-kilometers. In 2008 was er het Send Your Name to The Moon-project, waarbij de namen werden meegestuurd met de Lunar Reconnaissance Orbiter.

De lancering van de Mars 2020-rover is gepland voor juli 2020; de landing op de rode planeet is voorzien voor februari 2021. De nieuwe rover, zo’n duizend kilogram zwaar, gaat op zoek naar eventuele sporen van vroeger microbieel leven, en zal informatie verzamelen over het klimaat en de geologie van Mars. Ook zal de rover grondmonsters verzamelen en mee terugnemen naar de aarde.