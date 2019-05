Tweakers Podcast #60 - Huaweis problemen, Computex en het Techpodcastfestival

Hoewel het al langer rommelt tussen de VS en Huawei, kwamen de gebeurtenissen van vorige week enigszins onverwacht. Eerst werd Amerikaanse bedrijven verboden handel te drijven met Huawei en een paar dagen later trok Google de Android-licentie voor de fabrikant in.

Daarmee staat de toekomst van Huawei als smartphonefabrikant op losse schroeven, want niet alleen is het sterk afhankelijk van Google, ook op hardwarevlak is de Chinese fabrikant nauw verweven met bedrijven uit de Verenigde Staten. In deze aflevering van de Tweakers Podcast zetten we op een rij wat we nu weten en bespreken wat de mogelijke implicaties op lange termijn zijn. Daarnaast hebben we het over de enigszins onverwachte samenwerking tussen Microsoft en Sony op het vlak van gamestreaming, nieuwe ontwikkelingen bij onderzoeksinstituut imec en het einde van een iconische nerdsitcom.

Ook blikken we vooruit naar de Computex, de grootste beurs rondom pc's en componenten van het jaar. Willem en Julian reizen af naar Taipei om verslag te doen van een beurs die enerzijds wordt gedomineerd door grote bedrijven, maar waar je ook enorm veel piepkleine bedrijfjes vindt die maar al te graag hun waar slijten aan mogelijke (in)kopers. We bespreken wat de Computex nu zo anders maakt dan andere beurzen en wat we kunnen verwachten van grote spelers als AMD, Intel en Nvidia.

00:20 Opening

01:18 Willem bezocht imec en kijkt uit naar nieuwe Arduino's

04:14 Microsoft en Sony gaan samenwerken op het gebied van gamestreaming

09:40 De allerlaatste aflevering van The Big Bang Theory zit erop

14:27 Tweakers doet mee aan het Techpodcastfestival

16:40 De problemen rondom Huawei in een notendop

18:34 Is bewezen dat Huawei spioneert of daarbij helpt?

20:54 Wat betekent het intrekken van de Android-licentie voor Huawei?

31:42 Wat gaat er nu gebeuren met Huawei?

36:36 Wat maakt de Computex zo anders dan andere techbeurzen?

40:58 Hoe ziet de beursweek op de Computex eruit?

42:49 Wat verwachten we van grote spelers als AMD, Intel en Nvidia?

51:50 Sneakpeek

Techpdocastfestival 2.0

Op 22 juni vindt versie 2.0 van het Techpodcastfestival plaats en in tegenstelling tot de eerste versie, waarbij we alleen host waren, doen we deze keer zelf ook mee. Lijkt het je dus leuk om een opname van de Tweakers Podcast bij te wonen, kom dan op 22 juni naar De Balie in Amsterdam. Naast ons hoor je die dag ook opnamen van Tech45, Geeky Dingen, Techsnacks en Met Nerds om Tafel. We beginnen om 12.30 uur en kaartjes kosten tien euro. Voor kaartverkoop en meer info kun je terecht op de website van De Balie.

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.