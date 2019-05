Duitse Minister van Binnenlandse Zaken pleit voor verbod op versleuteling

De Duitse Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer wil dat berichtenapps alle chats in plain text aan opsporingsdiensten moeten kunnen geven. Hij wil dat er een verbod komt op versleuteling in apps zoals WhatsApp, Telegram of Threema.

Dat meldt de Duitse krant Der Spiegel. Seehofer wil dat berichtenapps 'verplicht moeten worden om de communicatie van hun klanten op te slaan en te overhandigen aan de autoriteiten als daar een gerechtelijk bevel voor is.' Hij voegt daaraan toe dat dat in een 'leesbaar formaat' moet gebeuren. "I.e. onversleuteld." Seehofer zegt ook dat providers en apps die niet aan die eisen voldoen verboden worden in Duitsland door het Federale Telecomagentschap.

"De vrijheid om encryptie te gebruiken moet overeenkomen met de onvermijdelijke taken van de veiligheidsdiensten", zegt Seehofer. Hij wil wel dat apps 'versleutelde communicatie als regel' instellen, maar dat het technisch ook mogelijk moet worden om 'state of the art-toegang te krijgen tot de inhoud van alle communicatie als daar een juridische vraag naar is.' Over zo'n zogenaamde achterdeur in versleuteling wordt al jaren gesproken. Tegenstanders zeggen dat zoiets inherent onmogelijk is, omdat een achterdeur voor één partij betekent dat in potentie iedereen bij communicatie kan.

Seehofer, voorzitter van de CDU, heeft nog geen officiële regelgeving voorgesteld om het plan te bewerkstelligen. Wel heeft hij een voorstel gedaan om een wet te introduceren. Hij wil de discussie aangaan tijdens de komende conferentie van het ministerie. Die vindt half juni plaats.