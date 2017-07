'België kiest voor zelfontwikkelde encryptie voor communicatie Defensie'

De Belgische regering houdt een aanbesteding voor hard- en software waarmee Defensie beveiligd kan communiceren. Daarbij wordt gebruikgemaakt van in BelgiŽ ontwikkelde encryptiealgoritmes om niet afhankelijk te zijn van buitenlandse organisaties.

Een woordvoerder van minister Steven Vandeput zegt over de keuze voor Belgische encryptie tegen Datanews: "We hebben geoordeeld dat er een veiligheidsrisico is als we dit door een organisatie buiten België laten ontwikkelen, daarom kiezen we er voor om met onze eigen onderzoeksinstellingen samen te werken." Volgens de site gaat het daarbij om de Koninklijke Militaire School en andere Belgische universiteiten.

Datanews meldt dat er een bedrag van 17,8 miljoen euro is uitgetrokken voor de aanschaf van de beveiligde hard- en software. Wat er precies wordt gekocht, wil het ministerie van Defensie om veiligheidsredenen niet bekendmaken. De aankoop, waarvoor nog geen datum is vastgelegd, zou nodig zijn omdat de huidige producten verouderd zijn.

Uiteindelijk moet het ook mogelijk zijn om met internationale partners en andere overheden beveiligd te communiceren. In Nederland gaat het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging, oftewel NBV, over de beveiliging van communicatie van de overheid, bijvoorbeeld bij staatsgeheimen. Daartoe onderhoudt de organisatie een lijst met goedgekeurde producten voor verschillende beveiligingsniveaus. In 2014 koos Defensie het toen nog Nederlandse Fox-IT als encryptiepartner.