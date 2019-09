Realme X2 Pro-smartphone krijgt een 90Hz-scherm en Snapdragon 855+

Voormalig Oppo-dochtermerk Realme heeft bevestigd dat de komende X2 Pro-smartphone over een scherm beschikt dat een maximale verversingssnelheid van 90Hz haalt. Daarnaast is bevestigd dat het toestel een Qualcomm Snapdragon 855+ als soc krijgt.

Derek Wang, de chief product officer van Realme, plaatste op Weibo een screenshot van een instellingsmenu van de Realme X2 Pro, waarop een toggle is te zien waarmee de verversingssnelheid op 60 of 90Hz gezet ingesteld kan worden. Uit het screenshot is ook af te leiden dat nfc wordt ondersteund.

Uit de korte bijbehorende korte toelichting van Derek Wang valt geen andere informatie over de telefoon te destilleren. Eerder deze maand kwam hij al met de melding dat er een nieuw Realme-toestel aankomt met een 90Hz-scherm en dat deze goedkoper dan de OnePlus 7 Pro zou worden. Hij gaf eerder ook al aan dat de telefoon geen 5g-ondersteuning krijgt.

Een andere topman van Realme, chief marketing officer Xu Qi Chase, heeft ook informatie op over de telefoon op Weibo geplaatst. Hij laat weten de X2 Pro over een Qualcomm Snapdragon 855+ zal beschikken.

Meer informatie over de X2 Pro is nog niet bekend. De Chinese fabrikant kondigde een maand geleden nog de Realme XT aan. Deze telefoon krijgt een primaire camera met een resolutie van 64 megapixel. Realme-telefoons komen doorgaans niet uit in de Benelux.