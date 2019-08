Voormalig Oppo-dochtermerk Realme kondigt eerste smartphone met 64Mp-camera aan

Voormalig Oppo-dochtermerk Realme heeft de XT aangekondigd, de eerste gepresenteerde smartphone met een primaire camera die een resolutie heeft van 64 megapixels. Het was al bekend dat er smartphonecamera's met die resolutie zouden komen.

Realme heeft de smartphone rondgestuurd naar media in India, schrijft GSMArena. Her bedrijf wilde de eerste zijn die een telefoon met 64Mp-camera zou aankondigen en Xiaomi zou dat ook deze week willen doen. Oppo heeft nog geen prijs en releasedatum van de prijs genoemd, al zou hij in september moeten uitkomen.

De camerasensor is een Samsung GW1, een sensor van rond 1/1,5" met 0,8 micron grote pixels. Standaard voegt de software vier pixels samen voor een 16-megapixelfoto. De Realme XT heeft drie andere camera's aan de achterkant; een camera met ultragroothoeklens van 8 megapixels, een macrocamera van 2 megapixels en een dieptesensor van 2 megapixels.

De telefoon heeft verder een oledscherm van rond 100 vierkante centimeter met een diagonaal rond 6,4" en resolutie van 2340x1080 pixels. De soc is een Qualcomm Snapdragon 712. De telefoon heeft een usb-c-poort, 3,5mm-jack en bluetooth 5.0, maar moet het doen zonder nfc. Realme-telefoons komen doorgaans niet uit in de Benelux.