LG's oled-tv van 97" gaat 25.000 euro kosten

LG eerste oledtelevisie met een grootte van 97 inch verschijnt in de tweede helft van dit jaar en krijgt een prijs van zo'n 25.000 euro. LG kondigde het 97"-model in de OLED G2-serie begin dit jaar aan, maar noemde toen nog geen prijzen.

De adviesprijs van 25.000 euro voor de LG OLED G2 van 97" kan nog wat hoger of lager uitvallen per regio, meldt LG aan FlatpanelsHD. De televisie komt in de tweede helft van 2022 beschikbaar. Het toestel was nog niet te zien op een evenement waar de site in de afgelopen week aanwezig was en waar de 2022-lijn van LG-tv's werd getoond. LG kondigde begin dit jaar nieuwe oled-tv's aan. Het bedrijf breidde ook de C2-serie uit met een nieuw formaat: 42".

Met de prijs van 25.000 euro is de 97"-tv een stuk goedkoper dan de Z1 met een diagonaal van 88" momenteel is. Die kost op het moment van schrijven 30.000 euro. Dat is echter een model met 8k-resolutie, waar de G2 een 4k-televisie is. De LG Z1 van 88" werd aan het eind van vorig jaar en het begin van dit jaar tijdelijk voor 20.000 euro aangeboden.