Sony sluit servers voor PlayStation 4-game Driveclub eind maart 2020

Sony sluit de servers voor de PlayStation 4-games Driveclub, Driveclub VR en Driveclub Bikes op 31 maart 2020. Vanaf dan is de multiplayerfunctionaliteit in de games niet meer beschikbaar. Dit jaar stopt Sony met de verkoop van de game. Racegame Driveclub kwam in 2014 uit.

Na het sluiten van de servers verdwijnt alle onlinefunctionaliteit uit de games, schrijft Sony. De games zijn daarna nog wel offline te spelen, maar Driveclub draaide grotendeels om het multiplayergedeelte en de Clubs waarin spelers zich konden verzamelen. Vanaf 31 augustus haalt Sony de game en de bijbehorende dlc uit de digitale schappen. Vanaf dan is Driveclub niet meer te koop in de PlayStation Store.

Zoals gebruikelijk geeft Sony geen reden voor het sluiten van de servers, maar het is aannemelijk dat er weinig actieve spelers zijn en dat de consolemaker het niet meer rendabel vindt om de servers voor de game online te houden.

Driveclub had uit moeten komen als launchtitel voor de PlayStation 4, maar werd uitgesteld en kwam uiteindelijk pas een jaar later uit. Ondanks het uitstel waren er bij de release technische problemen met de servers. Dat merkte Tweakers destijds op in een review, waarin de game werd beoordeeld met een 5.

Driveclub werd gemaakt door Evolution Studios, een studio die sinds 2007 onderdeel was van Sony en eerder verantwoordelijk was voor Motorstorm. In 2016, twee jaar nadat Driveclub uitkwam, sloot Sony de studio.

Terugkijken: videoreview van Driveclub