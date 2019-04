Bijna zestig procent van in maart in Noorwegen verkochte auto's is elektrisch

Van alle in maart in Noorwegen verkochte nieuwe auto's is bijna zestig procent volledig elektrisch. Dit is wederom een record; vorig jaar was een op de drie verkochte auto's in het land geheel elektrisch. De Tesla Model 3 is verantwoordelijk voor de huidige piek in maart.

De Norwegian Road Federation heeft laten weten dat het exacte percentage van nieuw verkochte elektrische auto's in maart uitkwam op 58,4 procent, meldt Reuters. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van bijvoorbeeld het percentage over heel 2018, wat op 31,2 procent uitkwam. In 2017 was dat nog 20,8 procent en in 2013 lag dat percentage op 5,5.

Waarschijnlijk zal het percentage over heel 2019 lager uitvallen dan de huidige 60 procent van maart, maar het zal volgens schattingen nog altijd relatief hoog zijn. Volgens het hoofd van de Norwegian Road Federation is de verwachting dat over heel 2019 ongeveer de helft van alle nieuwe verkochte auto's geheel elektrisch is.

De forse stijging van afgelopen maand heeft vooral te maken met het feit dat Tesla onlangs zijn Model 3 heeft geïntroduceerd in Europa. Daarvan zijn er in maart in Noorwegen meer dan 5300 geleverd en verkocht, op een totaal van 5818 nieuw verkochte elektrische auto's. Ter vergelijking, in februari werden er bijvoorbeeld maar 1021 nieuwe elektrische auto's verkocht en in maart 2018 waren dat er 1410.

Noorwegen ligt wereldwijd nog altijd ver aan kop als het gaat om de hoeveelheid verkochte nieuwe elektrische auto's afgezet tegen het aantal inwoners. Dat heeft onder meer te maken met de relatief hoge belastingen voor benzine- en dieselauto's.

Het percentage van de verkochte auto's met enkel een traditionele verbrandingsmotor kwam in maart in Noorwegen uit op 22,7 procent. Dat is het laagste percentage ooit. Dat betekent dat ongeveer 19 procent van de verkochte auto's in de vorige maand een hybride model was.