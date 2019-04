'Volvo onthult dit jaar een geheel elektrische XC40-suv'

Volvo is naar verluidt van plan om nog dit jaar een geheel elektrische aangedreven XC40 te onthullen. Deze relatief compacte suv wordt waarschijnlijk de eerste volledig elektrische auto van Volvo die op de weg zal zijn te zien, gevolgd door de Polestar 2-auto van Volvo-dochter Polestar.

De website Automotive News Europa schrijft dat Volvo hen tijdens een evenement heeft verteld dat de geheel elektrische XC40 nog voor het einde van dit jaar wordt onthuld. Het is de bedoeling dat de auto vanaf 2020 wordt geleverd en op de weg is te zien. Wanneer de elektrische XC40 precies wordt onthuld en wanneer deze zal worden geleverd is nog onbekend.

Deze stap om de XC40 uit te brengen in een geheel elektrische versie met accu's is vrij belangrijk voor Volvo, aangezien de fabrikant eerder heeft uitgesproken dat volledig elektrische auto's tegen 2025 de helft van de wereldwijde autoverkopen voor hun rekening moeten nemen. Dat komt neer op meer dan een miljoen elektrische auto's. Het bedrijf zegt op de eigen website dat het in 2021 vijf nieuwe volledig elektrische accu-auto's gereed wil hebben.

In 2020 moet ook de onlangs gepresenteerde Polestar 2-auto aan klanten worden geleverd. Zowel de Polestar 2 als de elektrische XC40 zouden gebruik maken van de Compact Modular Architecture, een platform dat Volvo samen met het Chinese Geely heeft ontwikkeld en al de basis vormt van de in 2017 uitgebrachte XC40. Er komen ook nog twee hybride varianten van de XC40.