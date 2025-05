Google Nest gaat een verbale reactie vaker vervangen door een geluidssignaal

Google Nest-speakers gaan op veel gegeven opdrachten niet langer een verbaal antwoord geven. In plaats daarvan wordt er een klein geluidssignaal gegeven. Voor commando's die betrekking hebben op lampen doet Google dit al, maar nu breidt het bedrijf dit uit naar andere apparaten.

Onder meer opdrachten die te maken hebben met stopcontacten, schakelaars, tv's, speakers, ventilatoren en rolluiken worden voortaan beantwoord met een bevestigend geluidssignaal, in plaats van met een verbale reactie als: "Oké, ik zet de tv aan", laat Google weten. De precieze lijst aan apparaten waarvoor dit geldt, wordt niet genoemd.

Overigens geldt dit enkel als de slimme apparaten zich in dezelfde kamer bevinden als de Google Nest, anders wordt er alsnog een verbale reactie gegeven. Apples Homepod- en Amazons Echo-smartspeakers laten al langer een geluidssignaal horen in plaats van een verbale reactie, ongeacht in welke kamer het smartapparaat zich bevindt. Google brengt deze functionaliteit 'in de komende weken' uit.