Splatoon 3 breekt Japanse verkooprecords drie dagen na release

Nintendo claimt dat Splatoon 3 al 3,45 miljoen keer is verkocht in Japan. De game kwam afgelopen vrijdag uit voor de Nintendo Switch. Daarmee is het de meest succesvolle Nintendo Switch-release in het land tot nu toe.

Nintendo maakt de verkoopcijfers zelf bekend. Het gaat om zowel digitale als fysieke verkopen van Splatoon 3 in Japan. Hoe de game het wereldwijd doet, maakt Nintendo nog niet bekend. Splatoon 3 verbreekt in elk geval eerdere verkooprecords van Nintendo-games in het land.

Splatoon 3 haalt met 3,45 miljoen verkochte exemplaren in drie dagen andere succesvolle release van Nintendo in, waaronder Animal Crossing: New Horizons en Pokémon Sword/Shield. Ook zal de game waarschijnlijk snel zijn voorganger inhalen. Van Splatoon 2 werden circa 4 miljoen exemplaren verkocht in Japan. De bestverkochte Nintendo Switch-game wereldwijd is nog altijd Mario Kart 8 Deluxe, met bijna 47 miljoen verkochte exemplaren.

Nintendo bracht Splatoon 3 op 9 september uit voor de Nintendo Switch. De game heeft opnieuw de bekende Turf War-modus, waarin spelers een gebied moeten veroveren door de omgeving met verf te bekladden. De game bevat ook een singleplayerverhaallijn en een co-op-modus.