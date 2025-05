YouTuber maakt remake Super Mario Bros. in Unreal-engine met gezicht Chris Pratt

YouTuber Re-Imagined Games is een remake aan het maken van Super Mario Bros. in de Unreal Engine. De YouTuber zegt een grote fan te zijn van Nintendo en kijkt uit naar de aankomende Super Mario-animatiefilm. Daarom heeft hij het gezicht van acteur Chris Pratt in de game verwerkt.

De Super Mario Bros.-remake bevat volgens Re-Imagined een title screen, enkele speelbare levels en een realistische beeltenis van de Amerikaanse acteur Chris Pratt die in de aankomende Super Mario-film de stem van Mario zal inspreken. De YouTuber heeft naar eigen zeggen geen enkele ervaring met gameontwikkeling en moest de tools in de Unreal Engine dus op eigen houtje leren kennen.

In de video is te horen hoe het power-up-systeem van de game de nodige uitdagingen met zich meebracht voor de YouTuber. Re-Imagined Games is naar eigen zeggen drie maanden bezig geweest om tot dit punt in het ontwikkelproces te komen en zou ook drie nieuwe levels hebben ontworpen die niet in de originele game te vinden zijn. Na de beeltenis van Chris Pratt als Mario, werkt YouTuber Re-Imagined Games nu aan de beeltenis van de Amerikaanse acteur Jack Black als Bowser.

Nintendo kondigde vorig jaar aan dat acteurs Chris Pratt, Jack Black en Seth Rogen hun stemmen zullen verlenen aan de aankomende, geanimeerde Mario-film. Pratt zal de stem van Mario voor zijn rekening nemen, terwijl Black Bowser tot leven moet brengen. De Amerikaanse actrice Anya Taylor-Joy zal de stem van Peach inspreken. Andere acteurs zijn onder meer Charlie Day, Keegan-Michael Key en Kevin Michael Richardson, die respectievelijk de stemmen van Luigi, Toad en Kamek zullen vertolken. De Super Mario-film wordt gemaakt door Illumination Entertainment, de maker van onder meer de Verschrikkelijke Ikke- en Minions-films. In april van dit jaar kondigde Nintendo aan dat de Mario-animatiefilm in het voorjaar van 2023 zal uitkomen. De film zou al sinds 2017 in de maak zijn.