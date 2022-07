Cuphead-uitbreiding The Delicious Last Course is een miljoen keer verkocht

De recent verschenen dlc van het run-and-gunspel Cuphead is inmiddels meer dan miljoen keer verkocht, laat ontwikkelaar Studio MDHR weten. The Delicious Last Course verscheen 30 juli voor de Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Windows en macOS.

Studio MDHR schrijft dat de mijlpaal al binnen een week was bereikt. Volgens de Canadese ontwikkelaar duurde het langer voordat het basisspel van Cuphead zoveel keer over de toonbank was gegaan. Bij de release van de indiegame in 2017 waren er na twee weken een miljoen exemplaren verkocht, schreef de gamestudio destijds.

De dlc bevat onder meer een nieuwe speelbare personage, genaamd Ms. Chalice, vijf nieuwe bosses en verscheidene nieuwe wapens. De uitbreiding was aanvankelijk in 2018 aangekondigd en zou het jaar daarop uitkomen, maar de release is tot twee keer toe uitgesteld: eerst naar 2020 en daarna naar 2022. The Delicious Last Course is beschikbaar voor alle versies van Cuphead en kost 7,99 euro.

Cuphead staat bekend om zijn grafische stijl, die is gebaseerd op tekenfilms uit de jaren dertig van de vorige eeuw, en om zijn hoge moeilijkheidsgraad. Tweakers publiceerde in 2017 een review van de game.