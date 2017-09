De Note 8 is de tiende telefoon in de Galaxy Note-serie van Samsung, maar ze kwamen lang niet allemaal uit in de Benelux. Samsung bracht de experimentele Note edge, een variant op de Note 4, niet op grote schaal uit en schrapte de Europese versie van de Note 5 ten gunste van de Galaxy S6 edge+. De Note 7 was al onderweg naar klanten in de Benelux toen Samsung besloot de release te annuleren en de refurbished versie van die telefoon, de Note FE, hebben we evenmin in de Benelux gespot.

Je kunt dus met recht zeggen dat de Note 8 de eerste release van een Galaxy Note is sinds de Note 4 drie jaar geleden. Wie niet buiten de stylus kan, heeft dus lang met zijn toestel moeten doen. De vraag is hoeveel mensen dat zijn; Samsung bracht de Note 5 immers niet in Europa uit omdat uit gebruiksonderzoek bleek dat Europeanen het pennetje niet vaak gebruikten.

De Note 8 is niet alleen opzienbarend omdat het de erfgenaam is van de geruchtmakende Note-serie, het is ook de duurste smartphone die Samsung tot nu toe uitbracht. Bij het zien van de adviesprijs van 999 euro zullen veel mensen de wenkbrauwen hebben gefronst. Hij kost nog geen duizend euro, maar zit er wel erg dicht bij.

Wie veel vraagt, moet veel bieden. Er is dus meer dan genoeg reden om het pennetje ter hand te nemen en deze Note 8 in ons testlab op de spreekwoordelijke pijnbank te leggen.