Amazon voorziet Fire HD 10,1"-tablet van Alexa en full-hd-scherm

Amazon heeft een nieuwe versie van zijn Fire HD 10,1"-tablet aangekondigd. Het nieuwe model heeft een scherm met een resolutie van 1920x1200 pixels, 2GB ram en een 1,8GHz quadcore-soc. De tablet beschikt over de Alexa-spraakassistent.

Het scherm van de nieuwe Fire HD 10-tablet heeft een hogere resolutie dan dat van zijn voorganger. Die moest het doen met 1280x800 pixels. Ook is de soc sneller geklokt, al noemt Amazon niet om welke chip het precies gaat. Het geheugen is uit te breiden met een micro-sd-kaartje van maximaal 256GB en er is 2GB ram aanwezig. Met een optionele hoes, die 30 euro kost, kan de tablet neergezet worden.

Amazon Duitsland biedt de 32GB-versie van de nieuwe 10,1"-tablet vanaf 11 oktober aan voor 180 euro met reclame en voor 195 euro zonder reclame. Voor de 64GB-versie is dat respectievelijk 210 en 225 euro. Amazon Duitsland levert de tablets niet naar Nederland.

Vorig jaar bracht Amazon al een nieuwe versie van zijn Fire HD 8"-tablet uit, die eveneens over Alexa beschikt. De tablets van de webwinkel draaien op een aangepaste versie van Android en zijn voorzien van de Amazon App Store in plaats van de Google Play Store.