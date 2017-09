Konami komt met remaster van Zone of the Enders: The 2nd Runner voor PS4 en pc

Konami heeft Zone of the Enders: The 2nd Runner M∀RS aangekondigd. Het is een remake van een game die oorspronkelijk voor de PlayStation 2 verscheen en bedacht werd door Metal Gear-maker Hideo Kojima. De nieuwe game komt uit voor de pc en voor de PS4 met vr-ondersteuning.

Volgens Konami kan de volledige game in vr gespeeld worden met de PlayStation VR-headset. Ondersteuning voor virtual reality op de pc is nog niet aangekondigd, wel komt er een gewone pc-versie. In het hack and slash-spel bestuurt de speler de vliegende mech Jehuty.

Hideo Kojima, de geestelijk vader van de Metal Gear-games, was ook de bedenker van de games in de Zone of the Enders-serie. Het eerste deel kwam in 2001 uit voor de PlayStation 2 en in 2003 volgde het tweede deel, waarvan nu de remake gemaakt wordt.

In 2012 werd er een bundel van beide games als hd-versie uitgebracht voor de PlayStation 3 en de Xbox 360. Volgens Eurogamer had Konami plannen voor een derde deel, maar is dat er nooit gekomen vanwege tegenvallende verkopen van de eerdere hd-bundel. De nieuwe versie voor de PlayStation 4 en pc moet in de lente van 2018 verschijnen.