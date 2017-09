Microsoft brengt Forza Motorsport 7-demo uit voor Xbox One en Windows 10

Microsoft brengt op dinsdag een demo uit van Forza Motorsport 7 voor de Xbox One en Windows 10. Spelers kunnen in de demo racen met een Porsche 911 GT2 RS, een vrachtwagen van Mercedes-Benz en met de Nissan Nismo GT-R LM.

De demo wordt gratis beschikbaar gesteld via de Windows Store en de Xbox Store rond 19 uur, meldt Microsoft. Met de drie bolides kan geracet worden op een stratencircuit in Dubai, op het Mugello-circuit in Italië en op het Nürburgring Grand Prix-circuit.

In een nieuwsbericht maakt Microsoft bekend dat de game nu de goldstatus heeft. Dat betekent dat al het werk aan het spel is afgerond en het klaar is voor de release. Vanaf 3 oktober is de volledige versie voor iedereen beschikbaar. Spelers die een preorder voor de duurdere Ultimate Edition hebben geplaatst, kunnen op 29 september aan de slag.

Forza Motorsport 7 launchtrailer