Tweakers aan het werk: 'opslag? Gewoon vragen!'

Wat doe je precies?

‘Ik ben cloud advocate bij bol.com. Dat betekent dat ik mensen binnen het bedrijf enthousiast maak over werken in de cloud. En mensen buiten het bedrijf vertel ik over hoe wij die stap naar de cloud realiseren.’

Zijn er collega’s die je bewondert?

‘Dat zijn collega’s die een hoge graad van persoonlijke discipline hebben; daar ben ik zelf wat minder sterk in. Zij komen heel strak afspraken na en doen ruim van te voren degelijke voorbereiding. Zelf ben ik meer van de lastminutedeadlines. Uiteindelijk komt dat ook allemaal wel goed, anders zou ik hier niet meer werken, maar zoals zij werken, dat zou ik zelf ook prettiger vinden.’

Heb je ook collega’s die niet veel toevoegen?

‘Er werkt hier niemand die nutteloos werk doet. Er zijn wel mensen die het niet altijd even makkelijk vinden als een beslissing wordt genomen om een weg in te slaan waar zij het niet mee eens zijn. Ik ben fan van het disagree and commit-principe van Amazon-baas Jeff Bezos. Het idee is dat je het met elkaar oneens mag zijn over bepaalde beslissingen, maar als er eenmaal een beslissing is genomen, dat je er dan toch met z’n allen vol voor gaat. Je kont tegen de krib gooien omdat je het niet eens bent met de ingeslagen weg, is voor niemand goed. Het is beter om met z’n allen een bepaalde richting op te gaan en er zo snel mogelijk achter te komen of dat een succes wordt of niet. Je weet dingen toch pas zeker als je ze probeert, zeker in de it, waar elk project vaak weer andere uitdagingen heeft.’

Is salaris gekoppeld aan prestaties in jouw baan?

‘Niet direct aan prestaties, wel aan je persoonlijke groei en wat je potentie is. Op basis van je ontwikkeling wordt met je manager geëvalueerd hoe je loonsverhoging er voor het volgende jaar uit komt te zien.’

Op welke manier ervaar je competitie met collega’s?

‘In de ict ervaar ik dat niet zozeer. Iedereen heeft hier zijn of haar eigen expertise waarmee hij of zij bijdraagt aan de doelen van de afdeling of het bedrijf. Het is misschien een groot cliché, maar systeem- en software-engineers zijn gewoon nerds die coole dingen willen bouwen. Die zijn niet zo bezig met sociale status of haantje-de-voorstegedrag.’

Is salaris in jouw baan gekoppeld aan opleidingsniveau?

‘Nee, opleiding is niet relevant. In vacatures wordt meestal wel gevraagd om hbo/wo, maar dat is meer een check aan de poort. Cursussen zijn niet direct van invloed op het salaris. Maar als ik een cursus volg en die opgedane skills en vaardigheden vervolgens in de praktijk breng, dan komt dat terug in mijn beoordeling en dat bepaalt weer mijn loonsverhoging voor het komende jaar. Dus het gaat niet om de cursus, het gaat om wat je zelf leert en toepast.’

Wat weet jouw leidinggevende niet over jouw skills en vaardigheden?

‘Alles wat relevant is, is wel bekend. Ik voel me geenszins miskend. Mijn functie past heel goed bij mijn vaardigheden. Ik ben een groot voorstander van werken in de cloud, en nu kan ik anderen in het bedrijf hiervoor enthousiast maken. De managers vonden het een goed idee dat ik dit ging doen, dus ze weten wat mijn kwaliteiten zijn.’

Weet je wat je verdient, inclusief bonus en alle secundaire arbeidsvoorwaarden?

‘Ja, er is een portal waar alles, ook pensioen, inzichtelijk is.’

Hoe vraag je om opslag?

‘Gewoon vragen. Ik heb dat twee keer gedaan en dat is twee keer gelukt. Als je een goed verhaal hebt, wordt daar gewoon naar geluisterd. Er wordt niet halsstarrig vastgehouden aan schalen of andere formele structuren. Het idee van de beloningsmethodiek is natuurlijk wel dat loonsverhogingen binnen de normale beoordelingscyclus gebeuren en dat werkt over het algemeen prima, maar vragen kan altijd.’

Hoe weet je wat mensen met vergelijkbare skills en vaardigheden verdienen?

‘Voor mijn functie is het niet te vergelijken; ik ben intern de enige met deze baan. Maar het gaat mij ook niet zozeer om het geld. Ik heb zelf liever een leuke baan die iets minder betaalt dan een crapbaan die heel veel betaalt. In de ict zie je ook zelden gebeuren dat iemand een rotklus gaat doen om te cashen. De markt is zo krap, er is altijd wel geld te verdienen met iets waar je wél plezier van krijgt.’

Tweakers Elect maakt een salarisschatting bij elk profiel. Hoe schat de tool jou?

‘De tool kwam uit op 60k - 70k. Iets lager dan verwacht eerlijk gezegd, gegeven mijn ervaring en skills op een gebied dat momenteel heel relevant is en de krapte op de arbeidsmarkt. Als cloud advocate verwacht ik natuurlijk dat iedereen enthousiast is over de cloud en mensen die daar verstand van hebben goed wil betalen.’

Wat is de belangrijkste factor bij een overstap naar een andere baan?

‘Uitdaging in het werk was bij de overstap naar mijn huidige baan de belangrijkste drijfveer. Als ik nu naar iets anders zou overstappen, zou ik er echter niet in salaris op achteruit willen gaan. Verder zijn de mensen met wie ik kom te werken belangrijk. Voordat ik ergens aan de slag ga, wil ik eerst kennis maken. Ook is reistijd voor mij belangrijk; ik woon op drie kwartier rijden van Utrecht. Dichter bij huis werken zou ik niet vervelend vinden.

Uit onderzoek van Tweakers Elect blijkt dat een op de vier it'ers overweegt te vertrekken bij de huidige werkgever vanwege het salaris, de bedrijfscultuur of het gebrek aan doorgroeimogelijkheden. In hoeverre geldt dat voor jou?

Wat salaris en bedrijfscultuur betreft zit ik hier prima. Doorgroeimogelijkheden zijn hier minder duidelijk, maar dat is intern bekend en daar wordt veel aandacht aan besteed. Er is hier geen uitgestippeld pad dat je kunt volgen en waarmee je na vijf jaar bovenaan de ladder staat. Het ligt echt aan jezelf; je bent heel vrij om je carrière vorm te geven. Dat heb ik ook gedaan en daarom ben ik nu cloud advocate.’

