Aanvallen met bestandsloze malware stegen afgelopen half jaar met 265 procent

Het aantal infecties met bestandsloze malware is in het eerste half jaar met 265 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Die methode wordt steeds vaker ingezet om malware te verbergen voor virusscanners en beveiligingssoftware.

De stijging in populariteit van bestandsloze malware gaat sinds de eerste helft van 2018 hard, blijkt uit de halfjaarsrapportage van Trend Micro. Het beveiligingsbedrijf detecteerde in de eerste helft van 2019 710.733 malware-infecties die 'fileless' waren. Dat is een flinke stijging ten opzichte van het jaar ervoor. In de eerste helft van vorig jaar vond het bedrijf nog 194.840 bestandsloze infecties.

Bij bestandsloze malware worden de benodigde bestanden niet op het systeem geïnstalleerd. In plaats daarvan wordt de malware via het werkgeheugen uitgevoerd, bijvoorbeeld door programma's als PowerShell te gebruiken. Het is voor virusscanners en andere beveiligingssoftware vaak lastig om zulke malware te detecteren. Omdat de bestandsloze malware zich alleen in het werkgeheugen bevindt, verdwijnt die vaak na het herstarten van de computer.

Naast de opkomst van bestandsloze malware ziet Trend Micro ook dat ransomware een comeback maakt. Het bedrijf detecteerde meer dan 46 miljoen ransomwareaanvallen in de eerste helft van het jaar. In de tweede helft van 2018 waren dat er maar 26 miljoen. Het gaat volgens het bedrijf voornamelijk om systemen van bedrijven die door besmette e-mails met gijzelsoftware worden geïnfecteerd.