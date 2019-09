Foto's tonen mogelijke opvolger Sony Xperia 1-smartphone

Er zijn foto's verschenen van wat de opvolger zou moeten worden van de Sony Xperia 1-telefoon. De foto's tonen een telefoon met de camera's op een andere positie, maar voor de rest zijn er niet veel wijzigingen zichtbaar.

Waar bij de Xperia 1 de camera's zijn gecentreerd, zitten die bij de opvolger volgens XperiaBlog in de linkerbovenhoek. Dat duidt er ook op dat het interne ontwerp anders is, omdat de camera's op een andere plek op het pcb moeten zitten. Daardoor moeten ook andere onderdelen op andere plekken zitten. Het scherm heeft weer een 21:9-verhouding en ook de cameraknop zit weer op de rechterkant van de behuizing. XperiaBlog heeft geen specificaties van de telefoon.

De nieuwe telefoon moet de Xperia 1 opvolgen, die in juni voor 949 euro op de markt kwam. Sony heeft in de afgelopen jaren twee high-end modellen per jaar gepresenteerd: een eind februari op telecombeurs Mobile World Congress en een in september op elektronicabeurs IFA in Berlijn. Die beurs begint later deze week. Van de telefoon verschenen bij WinFuture ook renders. Die spreekt over een kleinere versie van de Xperia 1 met een oledscherm van 14,2x6,1 centimeter, rond 87 vierkante centimeter, met een diagonaal van 6,1" en een resolutie van 2520x1080 pixels. De telefoon zou beschikken over een Qualcomm Snapdragon 855-soc met 6GB geheugen en 128GB aan opslag.